Portadas de los periódicos del sábado 5 de octubre de 2024

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Irán llama a la unidad de los musulmanes frente a Israel"; "La ONU rechaza la petición de Netanyahu de evacuar a los 'cascos azules'"; "Europa impone aranceles a los coches chinos, pero se abre a la negociación"; "Page transmite a Sánchez su oposición al pacto con ERC"; "Los socios del Gobierno arremeten contra las bajas laborales flexibles"; "Fútbol y violencia sexual, el riesgo de la cultura de la impunidad".

EL MUNDO: "Page exige a Sánchez que renuncie al cupo catalán: 'El chantaje es inaceptable'"; "Tudanca reta a Ferraz con una "maniobra" para blindar su liderazgo en Castilla y León"; "La UE levanta muros contra los eléctricos con la abstención de España"; "Israel fuerza un éxodo masivo de civiles para vaciar el sur del Líbano".

ABC: "La cúpula de ETA no pagará por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco"; "Irán intenta arrastrar a los países musulmanes a la guerra global contra Israel".

LA VANGUARDIA: "La UE vota a favor de imponer aranceles a los coches eléctricos chinos"; "Israel aumenta lapresiónsobre unos enemigosmuy debilitados"; "Mazón pide a Sánchez un fondo de nivelación y la quita de la deuda".

LA RAZÓN: "Todos en contra del concierto y el "cupo catalán""; "López Miras: "El ''sí'' no me lo ha dado a nada. Me voy como vine""; "Mazón logra el compromiso de estudiar la vuelta de la Dama de Elche"; "García-Page le exige que renuncie al pacto fiscal catalán que es un concierto"; "Jamenei llama a los musulmanes a la unidad contra Israel"; "El Senado exigirá que los ministros tengan que justificar sus ausencias"; "Macías critica los *Plenos a la carta* de Pumpido en el TC por la amnistía"; "El Rey visitará en 24 horas un campo de refugiados y se verá con Abdalá II y la colectividad española"; "La UE perpetúa sus aranceles contra los coches eléctricos chinos".