Portadas de los periódicos del viernes 15 de noviembre de 2024

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La mitad de los muertos por la dana eran mayores de 70 años"; "Sánchez da la batalla por Ribera y retrata a Feijóo y Weber con los ultras"; "El Gobierno frena la votación de la reforma fiscal ante la falta de apoyos"; "El fiscal general de Trump, un "agitador" al que investigaba el Congreso"; "Un simpatizante bolsonarista se hace estallar ante el Supremo"; "Los funcionarios deberán elegir modelo sanitario una sola vez".

EL MUNDO: "El Ministerio de Ribera no gastó un euro en la mejora de los barrancos de la DANA"; "Los olvidados de la DANA en el Raval de Algemesí: "No venía nadie""; ""Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos""; "Montero aplaza su reforma fiscal ante la división de sus socios: "Están dopando a Puigdemont""; "Trump 'bromea' con un tercer mandato aunque la Constituición se lo impide"; "Errejón asegura que la denuncia de Elisa Mouliaá es "falsa" y pide declarar".

ABC: "Begoña Goméz usó a una asesora de Moncloa en gestiones de la cátedra"; "Otro 'no' de sus socios obliga al Gobierno a aplazar de nuevo su reforma fiscal".

LA VANGUARDIA: "Los nombramientos de Trump causan malestar entre sus propias filas"; "Feijóo espera que Mazón haga una remodelación profunda"; "La reforma fiscal, aplazada de nuevo por el impuesto energético"; "Once países participanen elproyecto de chips fotónicos deBarcelona"; "Dos DANA en quince días no es normal, pero se puede repetir por la crisis climática".

EL PERIÓDICO: "Catalunya agiliza los trámites para acelerar los parques eólicos"; "Mazón hará autocrítica pero descarta dimitir"; "Las socimis son propietarias del 0,7% de las viviendas de alquiler en España"; "Trump confía su política exterior a figuras de marcado perfil neocon"; "Pimec reitera al Govern que pague a las subcontratas directamente"; "Los contratos de Laporta hipotecan la gestión de los futuros presidentes".

LA RAZÓN: "La obra insuficiente de Ribera para el barranco del Poyo"; "El Gobierno aplaza la reforma fiscal por falta de apoyos"; "Transportes no da datos sobre visitas de Aldama a Puente"; "Trump se asegura un Gobierno sin ataduras para su agenda"; "El apagón nuclear pone en riesgo la estabilidad del suministro eléctrico"; "Mónica García se incorpora en plena crisis al Consejo Ejecutivo de la OMS".