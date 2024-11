Portadas de los periódicos del viernes 15 de noviembre de 2024

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Mazón se escuda en la fuerza de la dana y los errores del "sistema""; "Mueren asfixiados 10 ancianos en el incendio de su residencia"; "Trump trata de burlar al Senado en sus nombramientos más polémicos"; "El Supremo confirma la condena por la caja b del PP"; "Bruselas eleva en 0,9 puntos, hasta el 3%, su previsión de crecimiento para España"; "España se asegura el primer puesto del grupo al ganar a Dinamarca".

EL MUNDO: "Mazón pide disculpas y asume que será apartado "si no lidera""; "El éxito gestor de Moreno en Andalucía recupera la autoestima del Partido Popular"; "Javier Pargaña, el succionador de barro de la DANA: cada día un millón y medio de litros"; "Scholz llama a Putin para negociar una "paz justa" pero el Kremlin no renuncia a su "realidad territorial""; "Bruselas da por amortizados los impuestos a las eléctricas y los bancos mientras Montero negocia para salvarlos"; "Sir Alex Ellis, embajador de Reino Unido: "Reino Unido puede ayudar en defensa a la UE, Noruega y Turquía también"; "10 muertos en el incendio de un hogar de ancianos y la sospecha de un cigarro: "No se podía respirar"".

ABC: "Mazón no dimite y confía en salvarse con la reconstrucción"; "El exvicerrector de la Complutense se reunió con Begoña Gómez y la asesora de Moncloa por el software".

LA VANGUARDIA: "Mazón culpa al "sistema" y el PSOE pide su dimisión"; "Bruselas eleva al 3% el crecimiento de España, el mayor en la UE"; "El Supremo ratifica que el PP abrió una caja B y costeó su sede con dinero negro"; "Diez ancianos mueren en el incendio de una residencia en Zaragoza"; "Asesinan a tiros a un hombre en la terraza de un bar de Montgat".

EL PERIÓDICO: "Mazón reparte culpas por la DANA y pide disculpas, pero no perdón"; "Tiro en la nunca en Montgat"; "El plan de las Tres Xemeneies prevé equipamientos en zona inundable"; "Ucrania difunde listas de periodistas que se alinean con el Kremlin"; "Barcelona solo permitirá bicis y patinetes con menos en las aceras".