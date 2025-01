Portadas de los periódicos del viernes 31 de enero de 2025

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Merkel carga contra la derecha alemana por aceptar votos de los ultras de AfD"; "67 muertos al chocar un avión de pasajeros y un helicóptero militar en Washington"; "El Gobierno y Junts buscan pactar el papel de los Mossos en las fronteras"; "Hamás libera a ocho rehenes, la mayor entrega desde la tregua"; "El BCE recorta los tipos de interés y se separa del rumbo de EE UU".

EL MUNDO: "Sánchez ofrece gastar más a las CCAA para atraer a Junta y presionar al PP"; "Trump atiza el rencor tras la tragedia aérea en el Potomac"; "El fiscal general reorienta ahora su estrategia a salvarse en el TC de Pumpido"; "El presidente de los diplomáticos acusa a Albares de "represalias" en la carrera"; ""Los partidos no son capaces de enfrentarse a los pensionistas"".

ABC: "Anticorrupción cree que Plus Ultra usó el dinero del rescate en una trama de blanqueo"; "Trump culpa de la tragedia aérea a las políticas de inclusión y diversidad de Biden".

LA VANGUARDIA: "Trump culpa a Biden y Obama del accidente aéreo de Washington"; "El BCE baja tipos hasta el 2,75% por la contracción de Francia y Alemania"; "Solo el15% de los jóvenes se emancipa en España"; "Empresarios catalanes visitan a Puigdemont para influir en Sánchez"; "Foment exige 6.000 millones de inversión en infraestructuras urgentes".

EL PERIÓDICO: "Uno de cada 3 pisos de protección oficial dejará de serlo en 2030"; "Colisión aérea mortal"; "CaixaBank batió su récord de beneficios anuales con 5.787 millones, el 20% más"; "BBVA ganó 10.054 millones en 2024, un 25% más y tercer máximo histórico consecutivo"; "El BCE deja los tipos de interés en el 2,75% en medio de dudas sobre la inflación"; "El AMB abonará 32 millones a Aigües de Barcelona por la 'guerra del agua'"; "Maite Esteve, directora de la Fundació Catalunya Cultura: "Quiero que Catalunya sea de nuevo pionera en mecenazgo"".

LA RAZÓN: "Una causa abocada a juicio aunque no se analice el móvil"; "Sanidad tumbó el fármaco contra el tumor infantil para no subir el gasto"; "El rechazo frontal de los jueces a la reforma de Bolaños llega a Europa"; "El estreno de David Sánchez: "La parte de la Diputación ha sido caótica""; "Los precios suben otro 3% y suman cuatro meses acelerando"; "La empresa en la que *ejercía* Tomás Merina no tenía registro sanitario".