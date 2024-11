El PP acusa al Gobierno de buscar "construir un relato mentiroso" tras la DANA y Bolaños le afea que busque "confrontar"

El ministro critica el "tono" empleado "hoy" por el PP y dice que se ha visto dos veces con Tellado y no le pidió la emergencia nacional

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha acusado este martes al Gobierno y al PSOE de tener como "único afán construir un relato mentiroso" tras la DANA para "exculpar" a Pedro Sánchez, dado que, a su juicio, debió declarar la emergencia nacional pero optó por "dimitir de sus responsabilidades".

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respondido al PP que el Ejecutivo está desplegando "todos los medios públicos desde el primer día" para paliar los efectos de la tragedia.

Además, ha afeado a Alicia García el "tono" de su intervención hoy y que busque "confrontar" cuando, según ha revelado, se ha visto estos días dos veces con Miguel Tellado, portavoz parlamentario en el Congreso, y no le ha solicitado esa declaración de emergencia.

ALICIA GARCÍA ACUSA A SÁNCHEZ DE "DIMITIR DE SUS RESPONSABILIDADES"

Tras expresar su solidaridad con las víctimas y afectados por la catástrofe, Alicia García ha arremetido contra la actuación del Gobierno, al que ha acusado de estar "construyendo un relato para dañar" mientras que el PP, ha dicho, seguirá "reconstruyendo lo dañado".

"Señor Bolaños, ¿está bien el señor Sánchez? Sabemos que esto es lo único que a ustedes sí les importa. Su único afán es construir un relato mentiroso para exculpar a Sánchez de su dejación de responsabilidades", ha enfatizado.

Por eso, García ha dicho que el PP solicitó "desde el primer día la declaración de emergencia nacional" para que "todos los recursos del Estado se pusieran de manera urgente a disposición". "Ojalá ustedes hubieran tenido la misma emergencia y urgencia en esta catástrofe. Pero su emergencia y urgencia quedó para el asalto de RTVE, para campañas pagadas de desprestigio, para detener a los vecinos por un escobazo a un Sánchez a la fuga y para chantajear con los Presupuestos", ha manifestado.

Tras acusar a Sánchez de "dimitir de sus responsabilidades", ha pedido al PSOE y al Gobierno que "dejen ya de desviar su indiscutible irresponsabilidad y cumplan la ley" porque "son un Gobierno a la fuga", citando expresamente a la vicepresidenta Teresa Ribera, a la que ve "huida desde las elecciones europeas" y ahora lleva "quince días escondida en Europa".

"Alguien tan irresponsable no merece ser comisaria europea, ni lo merecen los españoles ni lo merece Europa", ha dicho la portavoz del PP en el Senado. Finalmente, ha puesto en valor el papel de los Reyes en Paiporta y de los voluntarios mientras que el presidente del Gobierno se "negó" a declarar la emergencia nacional, "abdicando de su responsabilidad".

BOLAÑOS: "DESPLEGANDO TODOS LOS MEDIOS PÚBLICOS DESDE EL PRIMER DÍA"

Bolaños, que también ha expresado la solidaridad y cariño del Gobierno con los afectados por la DANA, ha afeado a Alicia García su pregunta. "Lamento su tono y lamento su pregunta. No va a encontrar hoy en mí alguien que confronte con el Partido Popular", ha dicho, para añadir que eso que eso no es lo que los ciudadanos esperan.

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno va a dar respuesta a lo que los ciudadanos piden, "que es información clara, gestión, responsabilidad y es explicar lo que está sucediendo y los medios que estamos poniendo desde las administraciones públicas para superar esta tragedia".

Así, ha explicado que están trabajando "en colaboración" con el Gobierno valenciano, la Diputación de Valencia y los ayuntamientos afectados por la DANA. "Y lo estamos haciendo desplegando todos los medios públicos desde el primer día para paliar los efectos de esta tragedia. Y lo estamos haciendo todos, todas las administraciones públicas", ha aseverado.

Tras insistir en que el "tono" de Alicia García hoy en el Senado resulta "ajeno" a lo que les está pidiendo la ciudadanía, ha señalado que el PP pide públicamente la declaración de emergencia nacional pero ha advertido de que esa solicitud "no deja de tener contraindicaciones para su grupo".

"Le tengo que decir que yo me he visto en los últimos días dos veces con el portavoz del PP en el Congreso, dos veces en reuniones prolongadas, largas, y este tema no ha salido. No nos lo han solicitado y públicamente lo hacen ustedes", ha advertido a la dirigente del PP.

Dicho esto, el ministro ha preguntado al PP si creen que "confrontando hoy es lo que están pidiendo" los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. "En mí no va a encontrar nadie que hoy confronte con ustedes", ha espetado a la bancada del PP, para añadir que espera que "olviden cuanto antes" la intervención de la portavoz del PP porque "no aportan nada".

ACUSA A VOX DE ALENTAR LOS ATAQUES A SÁNCHEZ

Por otra parte, el ministro ha cargado contra Vox por "alentar y apoyar a personas que han intentado agredir al presidente del Gobierno" cuando visitó junto a los Reyes y el presidente valenciano, Carlos Mazón, el municipio de Paiporta, uno de los más afectados el temporal.

Bolaños también les ha reprochado su querella criminal contra el Gobierno, que "está trabajando las 24 horas del día para paliar los efectos de la DANA", y por "seguir empeñados en el discurso negacionista del cambio climático" pese a las consecuencias del temporal.

Ha criticado además que los de Santiago Abascal no hayan asistido a ninguna de las reuniones convocadas por el Gobierno con todos los grupos parlamentarios para dar una respuesta "desde la unidad" a la situación.

Mientras tanto, el senador de Vox Ángel Gordillo ha asegurado que el Gobierno no puso todas las medidas que tenía a su alcance y eso, en su opinión, "ha costado vidas".

"Y por eso, el pueblo de Valencia, de Paiporta, cuando llegó el presidente del Gobierno, antes de huir cobardemente, se manifestó, espontáneamente, no jaleados por nadie, porque lo ha demostrado la Guardia Civil", ha expresado.