El PP acusa a Montero de "mentir" sobre su relación con expresidente de SEPI: "La campaña del PSOE es un desastre"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ofrece una rueda de prensa durante una sesión plenaria en el Congreso, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este miércoles a la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero de "mentir" sobre su relación con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Además, ha señalado que la campaña del PSOE andaluz es un "desastre" y no hay forma de que el PSOE "salve" a su candidata ante las elecciones andaluzas del domingo.

En una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press, Muñoz se ha hecho eco de la información "relevante" que publica 'Libertad Digital' y que, a su juicio, confirma que la exministra de Hacienda "ha mentido" sobre Vicente Fernández.

"María Jesús Montero decía que no había vuelto a tener una relación con el expresidente de la SEPI desde que dejó su cargo y hemos sabido que tenía una relación personal. Con quién esté o deje de estar la señora María Jesús Montero al PP no le preocupa nada, pero ha mentido: dijo que no tenía ninguna relación con él y la tenía, y además de forma personal", ha afirmado.

"EL PSOE ESTÁ DESESPERADO"

Muñoz ha señalado que están "intentando rescatar" a la exvicepresidenta del Gobierno pero el PSOE no puede "salvar la campaña en Andalucía porque es un auténtico desastre". "La candidata en Andalucía es María Jesús Montero, pero también es Pedro Sánchez, Y eso es lo que van a votar también los andaluces", ha apostillado.

Al ser preguntada por la información de 'El Mundo' acerca de una campaña que estaría haciendo el PSOE con llamadas asegurando que el PP está privatizando la sanidad pública, Muñoz ha señalado que no le consta esa campaña y no ha escuchado ese audio pero no le "extraña" porque "es un tipo de campaña sucia que ha hecho el PSOE hace muy poco tiempo también en Aragón, mintiendo, directamente a los ciudadanos para intentar sacar rédito".

"Esas son las cosas que pasan cuando uno está desesperado, y el PSOE está desesperado", ha enfatizado la dirigente de PP, que ha subrayado que el PSOE tiene una candidata que va de "error en error", aludiendo a sus declaraciones en el debate electoral del lunes calificando de "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles en Huelva.

Muñoz ha señalado que el Gobierno no "rectificó" esas palabras de Montero en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de este martes y al final "ha salido ella en un tuit intentando rectificar", algo que, a su juicio, "ya es imposible".

"No hay forma de que el PSOE salve a María Jesús Montero. La campaña del PSOE en Andalucía es un desastre, entre otras cosas porque era la mano derecha de Pedro Sánchez, y por tanto no van a poder salvarla ni con campañas sucias como esta de la que efectivamente hablan los medios de comunicación", ha manifestado.

