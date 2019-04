Casado dice que irá el 23 al debate de Atresmedia y ve la nueva fecha de RTVE un "trágala al dictado de Ferraz"

Actualizado 18/04/2019 15:07:05 CET

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha confirmado este jueves que acudirá el día 23 de abril al debate a cuatro organizado por el grupo Atresmedia porque es una "persona de palabra" y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "instrumentalizar" la televisión pública al contraprogramar con un debate también el día 23, lo que ha calificado de "trágala al dictado" de la sede socialista de Ferraz.

En un acto en la terraza del Obispo Galarza en Cáceres ante afiliados y simpatizantes del PP, Casado ha criticado que RTVE proponga ahora la fecha del 23 de abril cuando había anunciado un debate a cuatro el día 22, algo que ha calificado como un "trágala al dictado de Ferraz". "Soy una persona de palabra y cuando doy la mano a alguien cumplo con lo que se me ha propuesto y por lo tanto no vamos a cambiar nuestros planes por mucho que Pedro Sánchez quiera instrumentalizar la televisión de todos los españoles para su agenda".

Casado ha recordado que el PP recibió el pasado 26 de febrero la carta de RTVE -una misiva que ha difundido el partido-- proponiendo un debate a cuatro el día 22 de abril y ha añadido que su partido dijo entonces que "sí" a esa oferta de la televisión pública, igual que aceptó un debate a cinco el día 23 como le planteó Atresmedia y el cara a cara que propuso el grupo Mediaset el 16 de abril.

"Lo que no puede ser es que se juegue con los españoles, con sus impuestos que pagan la televisión pública y con los espectadores de otras dos cadenas privadas, que hacen su labor en campaña electoral", ha proclamado el presidente del PP, para añadir que lo que está ocurriendo es "inaceptable".

"UNA OFENSA UTILIZAR TVE A SU ANTOJO"

Dicho esto, ha recalcado que el PP no se va a "plegar a los caprichos de Pedro Sánchez", dado que tiene la "agenda despejada" el domingo, lunes y martes. Tras criticar que rechace un 'cara a cara', ha señalado que lo que es una "ofensa" a los españoles es que "utilice TVE a su antojo", intentando que "pasen por el aro" los partidos políticos, los espectadores, los accionistas y los medios de comunicación. "Esto no es Venezuela, esto no es 'Aló presidente'", ha exclamado, en alusión al programa televisivo de Hugo Chávez.

A su entender, si hay un compromiso de fechas, en cadenas y en candidatos para debatir "solo tiene que dar la cara". Sin embargo, ha acusado a Sánchez "esconderse" y tener "miedo" a debatir.

"Nosotros no estamos al dictado de las estrategias de campaña del señor Sánchez", ha abundado, para señalar que el candidato socialista solo quiere hablar de Franco y no de que está pasando en Cataluña, la deuda, el paro o las "corruptelas" que ha encontrado el PP en la Junta de Andalucía.

Es más, ha dicho que esta actitud de Sánchez evidencia que "desprecia a la opinión pública, a sus adversarios y a los medios de comunicación". "Y eso no se puede tolerar. Estamos en una democracia que es un régimen de opinión pública", ha aseverado, para acusar a Sánchez de venir a decir a los demás lo que "tienen que hacer".

Tras asegurar que Sánchez ha puesto la Semana Santa como "parapeto" y lo ha hecho con "mala idea" al fijar las elecciones el 28 de abril, ha afirmado que ya "el colmo" es que no haya un cara a cara entre los candidatos de PP y PSOE y encima contraprograme con un debate "cuando ya estaba ofertado" en Atresmedia hacer un debate a cuatro.

"Yo voy a ir al plató de la cadena en la que me comprometí día 23 que es Atresmedia e iré al plató de la cadena con la que me comprometí el día 22 si así lo tiene a bien la administradora de TVE, que parece otra asesora de Sánchez porque está a su dictado", ha afirmado, para denunciar que Rosa María Mateo haya llamado a su partido "con el comunicado ya emitido" fijando el debate el día 23.

"SÁNCHEZ TENDRÁ QUE ELEGIR"

En este sentido, Casado ha criticado que Mateo haya contactado con el principal partido de la oposición para decirle que RTVE había sacado un comunicado y que "o lo acepta o se aguanta". "No estamos en Venezuela, estamos en el reino de España, en una democracia consolidada", ha reiterado.

Por todo ello, el presidente del PP ha asegurado que Pedro Sánchez "tendrá que elegir si va a hacer una entrevista en solitario a TVE el martes 23, de los que le gustan a él", con "jaboncito", o va a debatir con sus adversarios el día 23 en Atresmedia. Eso sí, ha dicho que si quiere hacer el debate el día 22 en TVE "allí" estará también porque "no tiene nada que ocultar".

MAROTO: "UN TRUCO" DE SÁNCHEZ PARA "ESCONDERSE"

Previamente, en declaraciones a Europa Press, el vicesecretario de Organización del PP y jefe de campaña del partido, Javier Maroto, ha acusado a RTVE y Sánchez de fijar "unilateralmente" un debate a cuatro el día 23 de abril para "contraprogramar" el debate de Atresmedia ese mismo día. A su entender, con este "truco" lo que busca el presidente del Gobierno es "esconderse" y no debatir con sus rivales políticos.

"RTVE ha decidido hacerle el guión a Pedro Sánchez y encontrar el truco para esconderse y no hacer el debate de los candidatos", ha manifestado el dirigente del PP, que considera que el jefe del Ejecutivo quiere "esconderse" para no hablar de su programa económico, que consiste en "más crisis, más paro y más impuestos".

El responsable de Organización del PP ha criticado que RTVE sea "sometida" de esta manera por parte del Ejecutivo para hacer ese debate el día 23. "Es lo más bajo que ha hecho Pedro Sánchez en materia de comunicación", ha aseverado Maroto, quien, según ha explicado, ha recibido la llamada de Rosa María Mateo para comunicarle la fecha del día 23 de abril.