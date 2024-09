El PP alaba a Robles por decir que Venezuela es una "dictadura" y asegura que Sánchez "no quiere" asumir "la verdad"

Critica al Gobierno por retirar el embajador de Argentina, que "es una democracia", y mantenga aún al representante español en Caracas



MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha dado este viernes la razón a la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras decir que Venezuela es una "dictadura". También ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no quiere" asumir "la pura verdad", que es la carencia democrática del "régimen" de Nicolás Maduro.

"Por primera vez alguien del Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho la verdad. Ha tenido que ser Margarita Robles. Porque Pedro Sánchez no sabe, no quiere o no es libre (para hacerlo). Venezuela es una dictadura. Lo ha dicho Margarita Robles y es la pura verdad", ha sostenido el dirigente 'popular' en un vídeo remitido a los medios.

Pons ha reprochado al jefe del Ejecutivo que continúe "poniendo paños calientes a los criminales" y que crea que así "se comportarán bien". "No es verdad", ha agregado, insistiendo en que un gobierno que no respeta la libertad como el de Nicolás Maduro "no la va a respetar en ningún caso".

Al hilo, el vicesecretario de Institucional del PP también ha afirmado que le "parece mentira" que el Gobierno retirase a la embajadora española de Argentina, que "es una democracia"; y que sin embargo lo mantenga en Venezuela, que "aunque Sánchez no lo vea, es una dictadura".

"Creo que ha llegado la hora de normalizar las relaciones con Argentina y normalizarlas con Israel, que son democracias, y poner al régimen venezolano donde se merece que es, como ha dicho Margarita Robles: una dictadura", ha zanjado Pons.

La ministra de Defensa aseguró el jueves en la presentación de un libro en Madrid que Venezuela es una "dictadura" al recordar el exilio de millones de venezolanos. Horas después, el Gobierno de Nicolás Maduro convocó al embajador español en Caracas, Ramón Santos, y llamó a consultas a su representante diplomática en España, Gladys Gutiérrez, como respuesta a las "insolentes, injerencistas y groseras" declaraciones de Robles.

A esto se suma que el miércoles la Asamblea Nacional de Venezuela propuso una resolución para instar a Maduro a romper "todas las relaciones" diplomáticas y comerciales con España, después de que el Congreso de los Diputados, a instancias del PP, reclamara al Gobierno que reconozca como presidente electo al candidato opositor Edmundo González, que el jueves se reunió con Sánchez en el Palacio de la Moncloa.