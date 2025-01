El PP anuncia que actuará en todos los frentes contra ley del PSOE que limita acusación, sin descartar salir a la calle

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha anunciado este lunes que su partido actuará en todos los ámbitos contra el "atropello democrático" que supone, a su juicio, la proposición de ley del PSOE que pretende limitar las acusación popular. De hecho, fuentes de la cúpula del PP creen que este "escándalo" está al mismo nivel de preocupación que la ley de amnistía y no descartan de nuevo movilizaciones en la calle.

"Contra este atropello democrático y este intento de impunidad con nombres y apellidos por la posible comisión de delitos vamos a impulsar todas las iniciativas que están en nuestro alcance, de orden político, de orden institucional y de orden social", ha afirmado Sémper en una comparecencia en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

Según Sémper, es de "tal gravedad" a lo que se enfrentan, que el PP "se lo toma en serio" y va a "ocupar una parte notable" de su tiempo en este nuevo curso político. "No podemos permitir que se resquebraje el Estado de Derecho, no podemos permitir un nuevo clavo más en el ataúd de la igualdad entre españoles", ha manifestado.

El dirigente de PP ha avisado que el PP no va a permitir "retroactivamente" que se concedan "amnistía" que es lo que, a su juicio, está planteando Pedro Sánchez con esta proposición de ley que ha registrado en el Congreso. A su entender, el presidente del Gobierno pretende "legislar a la carta" para "favorecer" a personas de su familia.

"Y la iniciativa del PSOE y del Gobierno no solo limita la acción popular, que también, sino que lo que limita es la dignidad de las instituciones", ha afirmado. Sin embargo, fuentes del PP señalan que esta iniciativa aún no ha iniciado su tramitación parlamentaria, por lo que no han querido entrar a valorar por lo pronto si el partido presentará un recurso de inconstitucionalidad en caso de ser aprobada.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))