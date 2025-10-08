El PP aprueba hoy un nuevo choque Senado-Congreso por el veto al pago de bonificaciones del 75% de tasas aéreas

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol y el presidente del Senado, Pedro Rollán, durante el acto del XL aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, en el Palacio Real, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

La enmienda buscaba que el Gobierno aportase 1.200 millones para el pago de tasas a ciudadanos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla

El Pleno del Senado aprobará este miércoles un nuevo conflicto de atribuciones promovido por el PP contra el Congreso y el Gobierno para exigirles que rectifiquen su veto a una enmienda introducida por la Cámara Alta en la que se solicita al Ejecutivo que paguen una dotación de 1.200 millones de euros a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla para bonificar el 75% de las tasas aéreas a sus ciudadanos.

Los 'populares' habían anunciado este mismo lunes el nuevo choque institucional entre ambas Cámaras y han pisado el acelerador para incluirlo en Pleno de este miércoles, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

En este requerimiento, los 'populares' exigen que se rectifique el veto a una enmienda introducida por una amplía mayoría en el Senado al proyecto de ley por el que se modifican la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea, y que se votará en Pleno del Senado la próxima semana, según ha informado el PP en un comunicado.

"Estamos ante un claro conflicto de atribuciones", han denunciado los 'populares', recordando que los actuales presupuestos son los del año 2023, y que la partida que figura en ese presupuesto para la bonificación de residentes para la navegación aérea se ha quedado "obsoleta".

Además, han señalado que según denuncian compañías aéreas, asociaciones y patronal, la cantidad reflejada en las cuentas de 2023 "se ha quedado corta" y ya en el año 2024 se produjeron impagos, pudiéndose repetir la misma situación en este 2025. Por todo ello, el PP decidió incluir una enmienda a la Ley de Navegación Aérea para dotar presupuestariamente esa partida de 1.200 millones.

No obstante, según aseguran los 'populares', tras aprobarse esa enmienda en la Cámara Alta, el Proyecto de Ley se remitió al Congreso y "una vez más", el Gobierno, "con la complicidad de la mayoría de la Mesa, mutiló esa ley", como "ya hizo con la Ley de la Cadena Alimentaria", suprimiendo la enmienda aprobada por el PP.

Posteriormente, el Congreso debatió y aprobó el Proyecto de Ley de Navegación Aérea sin esa enmienda aprobada por el Senado, "en un nuevo bloqueo y ataque caciquil a la competencia legislativa del Senado, que han votado libremente los ciudadanos en las urnas".

LA RESPONSABLE ES ARMENGOL

Para la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, "lamentablemente" se ve "de nuevo" cómo el Gobierno y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "con la complicidad de sus socios", "mutila una ley aprobada por el Senado" que, además, "daría seguridad jurídica y garantizaría el cobro de esas bonificaciones aéreas" y no las pondría en riesgo, "como está haciendo ahora mismo el Gobierno".

La dirigente del PP ha avisado de que su grupo "no se va a quedar nunca de brazos cruzados ante cualquier ataque a los derechos de los españoles y a las competencias legislativas de esta Cámara", y recurrirá al Tribunal Constitucional y utilizará "todos los instrumentos políticos, parlamentarios y judiciales" a su alcance para defender los derechos de los españoles.