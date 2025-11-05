El PP aprueba en el Senado una iniciativa para invertir hasta 15.000 millones en el entramado eléctrico de CyL

La portavoz del PP en el Senado, Alicía García, recibe el aplauso de los senadores populares durante una sesión plenaria, en el Senado, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado esta una iniciativa del PP con la que busca urgir al Gobierno a promover inversiones en infraestructuras eléctricas que garanticen acometer 15.000 millones de activación empresarial en las nueve provincias de Castilla y León, "pendientes aún de que se les garantice el suministro".

Los 'populares' han hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar esta moción --iniciativa no vinculante--, que coincide con la activación de la carrera electoral para los comicios a principios de año en Castilla y León. El PSOE ha votado en contra, mientras que los socios parlamentarios del Gobierno como ERC o Izquierda Confederal se han abstenido.

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, también se pide al Gobierno que atienda "sin demora" las peticiones realizadas por la Junta de Castilla y León para el refuerzo de la red de transporte de electricidad en relación a la planificación 2025-2030, "cambios normativos que favorezcan el autoconsumo, y concursos de acceso a la demanda en los nudos de la red de transporte bloqueados en Castilla y León".

Del mismo modo, proponen que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Transición Ecológica (Sara Aagesen), Industria (Jordi Hereu) y Comercio (Carlos Cuerpo) estén al tanto de este acuerdo.