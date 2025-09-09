El PP asegura que Sánchez ha convivido con la prostitución: "Iría a buscar a su mujer cuando era contable en las saunas"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa posterior a la reunión de la junta de portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Dice que, aunque Begoña Gómez no acabe condenada, su acción es reprochable ética y moralmente" y debería llevar a Sánchez a dimitir

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha "convivido" con la prostitución con "normalidad", aludiendo a la actuación de su exministro José Luis Ábalos y a los negocios de su suegro en saunas "donde se ejercía la prostitución".

"Yo me imagino que Pedro Sánchez alguna vez iría a buscar a su mujer al trabajo cuando era contable de estas saunas donde se ejercía la prostitución. Habitualmente las parejas se van a buscar al trabajo. Pues me imagino que a lo mejor Sánchez se pasaba por allí, donde había sobres para publicidad, donde se ejercía la prostitución, donde había tráfico de drogas", ha declarado Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Muñoz ha señalado que el PP no sostiene que Sánchez "defienda" la prostitución sino que "ha vivido en normalidad" con ella, recalcando de nuevo que "ha tenido ministros de su confianza que han introducido la prostitución en el Gobierno". "No es valorativo, es descriptivo", ha aseverado.

Por eso, ha asegurado que es "hipócrita" que en esa tesitura el jefe del Ejecutivo anuncie una ley para abolir la prostitución. "Hombre, cuando menos es hipócrita, ¿no? Incluso ridículo", ha exclamado Muñoz.

EL PRIMER PLENO CON UN GOBIERNO "RODEADO POR LA CORRUPCIÓN"

La dirigente del PP ha señalado que abren el curso parlamentario y el primer Pleno con un Gobierno "totalmente rodeado por la corrupción, sin mayoría parlamentaria para sacar sus leyes y sin Presupuestos Generales del Estado".

"Ayer mismo hemos visto lo que pasaba en Francia. Un Gobierno ha caído precisamente por no tener la aprobación del Parlamento francés a sus cuentas generales. Y eso que es lo normal en un país democrático, pues estamos viendo que en España es una completa anomalía inexplicablemente", ha manifestado.

Además, ha criticado que se empiece a aceptar como normal que cada semana "alguien cercano" al presidente del Gobierno "pase por los juzgados", aludiendo a la citación ante el juez este miércoles de la esposa del presidente, Begoña Gómez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

Aunque ha dicho desconocer si las acciones de Begoña Gómez "encajarán en un tipo penal y acabará siendo condenada por algún delito", ha recalcado que desde el "punto de vista ético y moral es profundamente reprochable" que "se valga de su condición de mujer del presidente del Gobierno y de todos los instrumentos de los que posee en Moncloa para sus negocios privados". A su entender, debería conllevar "la dimisión del presidente Sánchez".

LAS DECLARACIONES DE LA EXMUJER DE ÁBALOS

Después de que Carolina Perles, exmujer de Ábalos, haya afirmado que contó las infidelidades de su marido a personas de la cúpula del PSOE, Muñoz ha dicho que "no puede sorprender" que dijera que "Sánchez y Begoña Gómez eran conocedores de lo que hacía" el exministro porque "ella misma les había informado". Sin embargo, ha dicho que "no hicieron absolutamente nada".

"No le podía sorprender que su mejor amigo, al que llevó en su campaña, al que llevó en su coche, con el que fue a las primarias, al que nombró secretario de Organización de su partido, al que después nombró ministro de Transportes metiese la prostitución en el gobierno con contratos públicos a prostitutas", ha manifestado, para insistir en que Sánchez "no hizo nada" porque "estaba acostumbrado a convivir con el negocio de la prostitución".

Finalmente, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha asegurado que, "ante todos estos escándalos de corrupción", el Gobierno de Sánchez "no sólo no da explicaciones" y "no da respuestas" sino que "ataca a quienes lo denuncian", como la prensa o los jueces.