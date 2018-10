PP avisa que movilizará a los españoles y compara a PSOE con Maduro por quitar el veto del Senado: parece una dictadura

Actualizado 24/08/2018 10:41:17 CET

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha advertido este viernes de que movilizará a los españoles si es necesario para parar las "tropelías" del Gobierno, cuya iniciativa de eliminar la capacidad de veto del Senado sobre la senda de déficit compara con las políticas del líder venezolano Nicolás Maduro: "Es muy cercano a un camino que va directo a los planteamientos de una dictadura".

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, el secretario General del PP, Teodoro García Egea, ha incidido en que el partido "va a utilizar todos los mecanismos a su alcance" a fin de evitar esta reforma acordada entre el Gobierno y Podemos, porque "los españoles le dieron mayoría absoluta al PP en el Senado precisamente, para parar cosas como esta".

"Desde el PP no solo vamos a poner toda nuestra capacidad parlamentaria para intentar frenar todas estas tropelías de Sánchez sino que vamos a movilizar a los españoles si fuera necesario para evitar que siga convirtiendo a España en un hazmerreír", ha sentenciado.

Según ha dicho, "los españoles están hartos de este Gobierno, que lleva sólo tres meses y parece que son tres años", por lo que está "seguro" de que el PP cuenta "con la inmensa mayoría de los españoles para hacer frente a sus tropelías".

"La gente ya nos está diciendo que quiere votar, que quiere dar su opinión y que no quiere que alguien que ha perdido las elecciones gobierne con unos socios que no quieren nada bueno para España", ha apostillado.

García Egea considera que la "maniobra" del Gobierno acordada con Podemos para retirar la capacidad de veto al Senado "se parece mucho a la maniobra que en 2015, cuando la oposición venezolana pasó de 112 a 177 diputados y Maduro restringió la competencia a la Asamblea".

"Ahora vemos cómo en 2018, cuando la oposición del Partido Popular tiene 149 de 266 senadores, PSOE y Podemos quieren quitarle las competencias al Senado. Parece que aquellos que estuvieron asesorando por las latitudes venezolanas ahora vienen aquí a España a aplicar todo lo que allí aprendieron", ha ironizado.

Si bien reconoce que "es legítimo" que se modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria con otra ley para que la última palabra en el techo de gasto la tenga el Congreso, García Egea incide en que "es importante que los españoles sepan cómo gobierna el PSOE con sus socios de Podemos o, mejor dicho, cómo gobierna Podemos con sus socios socialistas" y "los peajes ocultos" que les harán pagar.

"CUANDO MENOS, ES FRAUDE DE LEY"

En términos similares se ha expresado la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha calificado de "gravísimo" que el Gobierno vaya a quitar competencias al Senado. "Esto es muy cercano a un camino que va directo a los planteamientos de una dictadura", ha sentenciado.

En su opinión, se está perdiendo "calidad democrática" y se está evidenciando "una gran debilidad del Gobierno socialista y por tanto del Gobierno de España fruto de la moción de censura". "Es una barbaridad", ha apostillado, para incidir en que con la reforma, el Ejecutivo lo que ha decidido es "cambiar las reglas del juego ante la imposibilidad" de ganarlo y dejar al Senado sin un papel que le asignó una Ley orgánica.

Para Gamarra, el problema no es que el Gobierno emprenda la reforma por la vía adecuada, sino "la finalidad que se plantea". "Tras el rechazo del Congreso al techo de gasto hace apenas un mes y el presumible veto en el Senado porque se ha anunciado el sentido del voto, dicen: 'Como no me van a apoyar con las reglas establecidas, quito su capacidad de veto'. Cuando menos, es un fraude de ley", ha sentenciado.