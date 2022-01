El PP cree que Sánchez no se atreve a cesar a Garzón para no emprender una "batalla" con Yolanda Díaz

Recuerda que presentarán mociones en Ayuntamientos desde este lunes para ver la reacción del PSOE

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se atreve a cesar al ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras la polémica por sus declaraciones sobre la ganadería intensiva, para no emprender una "batalla" con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

En esta línea, Montesinos ha afirmado que, a su juicio, Sánchez no tiene "autoridad" en el Consejo de Ministros al ser cuestionado por las palabras del presidente este lunes en la Cadena Ser en las que ha lamentado la polémica, aunque ha evitado pronunciarse sobre su cese.

"Hoy el presidente del Gobierno ha sido mucho más claro por lo que no ha dicho o hecho al no anunciar el cese de Garzón. Lo que deja claro es que no tiene autoridad en el Consejo de ministros", ha apuntado Montesinos en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Por otro lado, ha animado a Garzón a "escuchar más" al titular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, quien, según Montesinos, defendió este fin de semana la calidad de la carne y mandó un mensaje de confianza a los ganaderos. Así, ha criticado que el PSOE diga que las declaraciones fueron a título personal, mientras que el ministro y Unidas Podemos aseguren que lo hace como miembro del Gobierno.

PRESENTARÁN MOCIONES PARA "RETRATAR" AL PSOE

Como consecuencia de que el titular de Consumo continúe como ministro, el PP presentará mociones en Ayuntamientos y Parlamentos autonómicos a partir de hoy, según ha explicado Montesinos. "No habrá dirigente socialista que pueda esconderse. Todos los líderes el PSOE tendrán que retratarse para ver si están con los ganaderos y los intereses nacionales o con Garzón y Pedro Sánchez", ha afirmado.

Con todo, Montesinos ha asegurado que su partido hará "todo lo posible" para que Garzón no se siente más en el Consejo de ministros y ha señalado que esa "ofensiva parlamentaria" responde a "lo que quieren muchos barones del PSOE" que han trasladado su crítica a las palabras del ministro de Consumo.