El PP denuncia una "cacería" del PSOE contra el juez Peinado tras citar a declarar a Pedro Sánchez

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha denunciado una "cacería" del PSOE contra el juez Juan Carlos Peinado por citar a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la investigación que dirige contra su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Así lo ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el portavoz 'popular' en el Congreso, Miguel Tellado, que ha asegurado que existe "una estrategia" coordinada de los socialistas para defenderse de "una situación tremendamente grave" y que afecta no solo a la mujer de Sánchez, sino también a su hermano, David Sánchez; al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o al Tribunal Constitucional.

"Estamos viendo una auténtica cacería por parte de cargos del Partido Socialista contra un juez que está haciendo su trabajo como mejor entiende", ha lamentado el dirigente del PP, para después calificar como "excesivo" que un presidente del Gobierno sea citado a declarar, un "panorama" que "no había sucedido nunca en nuestro país".

Tellado ha defendido que el juez "está haciendo su trabajo" una vez que ha recibido denuncias que vinculan a la mujer del jefe del Ejecutivo "con determinadas adjudicaciones que ha hecho el Gobierno que preside su marido en beneficio de los intereses empresariales". "Estamos ante un caso que, cuanto menos es poco estético y poco ético", ha agregado.

"NO HABÍA SUCEDIDO NUNCA"

En este sentido, ha asegurado que "cualquier gobierno señalado por una presunta corrupción y que se sienta inocente" daría "las explicaciones pertinentes" para convencer a la ciudadanía "de que no hay nada". En cambio, Sánchez "no ha dado ninguna explicación" porque "no la tiene" y porque sería difícil "sonar convincente".

También ha enumerado la investigaciones judiciales que afectan al entorno del jefe del Ejecutivo, empezando por la imputación de Begoña Gómez; siguiendo por su hermano, "investigado por un juzgado de Badajoz" y con dos registros de la Guardia Civil; a "varios ministerios y a varias comunidades gobernadas por el PSOE" en el marco del 'caso Koldo'; a un fiscal general que "es una especie de ministro 23 y abogado de la familia Sánchez Gómez"; o al Tribunal Constitucional "amnistiando a los condenados por el Supremo por los casos de los ERE".

"A mí eso es lo que me parece excesivo. Es que este panorama no había sucedido nunca en nuestro país y este panorama no sucede en ninguna democracia moderna, y creemos que lo que ocurre en el Gobierno del PSOE y del señor Sánchez es tremendamente grave", ha concluido.