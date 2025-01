El PP dice que celebrará la Constitución y no la muerte de Franco pero no prevé "contraprogramar" los actos del Gobierno

Sémper cree que Sánchez "sabe que en el 2027 no va a ser presidente del Gobierno" y busca "efemérides raras para protagonizarlas"

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este martes que su formación celebrará la Transición y la Constitución española de 1978 en vez de la muerte de Francisco Franco, si bien ha dejado claro que no prevé "contraprogramar" los actos del Gobierno por los 50 años del fallecimiento del dictador que se organizarán a lo largo de 2025.

"Nosotros no vamos a contraprogramar al Gobierno, no estamos en esos juegos de corto recorrido", ha declarado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, un día antes de que se celebre el primer acto sobre Franco en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía. Tanto el PP como Vox han confirmado que no acudirán a esos eventos.

Sémper ha resaltado que en 1975 "no había democracia en España" y, por lo tanto, eso es "mentira" y "un bulo". "No hubo democracia en España en 1975. No se puede celebrar el advenimiento de la democracia en el año 1975, salvo que se quiera ensalzar la figura, no sé, de quien sustituyó a Franco en la presidencia del Gobierno", ha resaltado.

Según el dirigente del PP, hay que "ensalzar el encuentro civil entre españoles", "la democracia" y "los actos políticos que nos unen" y que "permitieron dejar atrás una etapa oscura y en blanco y negro de nuestra historia y dibujar un futuro luminoso y en color, entre españoles diferentes".

"Carrillo reconociendo a Fraga, Fraga reconociendo a Suárez, el Rey reconociendo al Partido Comunista; el Partido Comunista reconociendo la bandera nacional, es decir, un cúmulo de circunstancias y de generosidad y de altura de miras que demostró que eran mucho más estadistas que políticos", ha aseverado, para criticar que el presidente del Gobierno quiera " ensalzar el año 1975 cuando todavía no llegó la democracia a España".

EL PP VA A OFRECER "UNA ALTERNATIVA"

Al ser preguntado si el PP tiene previsto contraprogramar los actos del Gobierno con sus propios actos en defensa de la Constitución y la Transición, Sémper ha respondido que el PP no va a entrar en ese "juego burdo y obvio de contraprogramar nada" sino que va a ofrecer "una alternativa".

"Y nuestra alternativa es celebrar la democracia, celebrar los acuerdos constitucionales, celebrar la Transición, ensalzarla y decirles, sobre todo y singularmente, a los más jóvenes que esa época de la transición fue luminosa y que hay una política en la que fijarnos, esa que trasciende de lo propio, para dibujar algo común", ha subrayado.

Sémper ha recordado que en España hubo "una ley de reforma democrática", "elecciones en el año 77" y "una Constitución en el año 78". "¿Sabe lo que sucede? Que probablemente Sánchez sabe que en el 27 no va a ser presidente del Gobierno y tiene que buscar efemérides raras para protagonizarlas él. Esto es lo que vamos a vivir en los próximos meses. No tiene nada que ver con Franco, tiene que ver con Sánchez y su manera de interpretar la realidad e intentar desviar la atención", ha resaltado.

Así, Sémper ha indicado que el presidente del Gobierno busca "construir a través de trampantojos una idea política que no le pida cuentas a él de lo que hace". "¿Por qué no celebra la ley de reforma democrática o las primeras elecciones o la Constitución?", se ha preguntado, para subrayar que la Carta Magna se convierte este año en "la más longeva de la historia de España".