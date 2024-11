El PP dice que Mazón ha "asumido errores" mientras que Sánchez no ha hecho "autocrítica" y ha "actuado mal y de mala fe"

Tellado cree que si el Gobierno central "se hubiese involucrado desde el primer momento, quizás esta tragedia no sería tal"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha "asumido errores" tras la DANA mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho "ninguna autocrítica" y ha actuado "mal y de mala fe". Es más, ha dicho que si el Ejecutivo central "se hubiese involucrado desde el primer momento, quizá esta tragedia no sería tal", criticando que la ministra Teresa Ribera "anulara" en 2021 las obras del barranco del Poyo que, a su juicio, "habrían salvado vidas".

"Creo que ha sido el presidente Mazón el que ha reconocido errores en esas horas y en esos días, pero desde luego lo que ha estado es muy solo. Su Gobierno ha estado muy solo porque el Gobierno de España estaba en el tacticismo político, en dejarlo solo y generar una situación para buscar rédito político", ha declarado Tellado, al ser preguntado si también se habrían salvado vidas si Mazón se hubiese involucrado desde el principio.

En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha asegurado que Mazón "quiere liderar un proyecto de recuperación" y de "revitalización de la provincia de Valencia" y ha añadido que le gustaría que el Gobierno de Sánchez "se involucre" también en la reconstrucción.

Por eso, ha pedido a Sánchez y su Gobierno que "no abandonen a Valencia" como, a su juicio, "hicieron en las primeras horas de la catástrofe natural" y que "no sean rácanos en los reales decretos de ayudas" a los afectados.

FEIJÓO, AL TANTO DE LOS CAMBIOS EN EL GOBIERNO DE MAZÓN

El portavoz del Grupo Popular ha señalado que el Gobierno autonómico de Mazón "ha dado la cara, ha asumido errores y ha anunciado cambios en las áreas responsables". Por el contrario, ha dicho que el Gobierno de España "se ha escondido, no ha asumido ni un solo error" y a "la principal responsable quieren ascenderla en Europa", en alusión a la vicepresidenta Teresa Ribera. "Son formas bien distintas de entender la política", ha resaltado.

Tellado ha puesto en valor que el teniente general Francisco José Gan Pampols vaya a asumir la Vicepresidencia del Gobierno valenciano para la Recuperación tras la DANA, un cambio del que era "conocedor" Alberto Núñez Feijóo como él mismo ha reconocido. A su entender, los cambios que está anunciando Mazón solo buscan "acertar en una cuestión que es clave en estos momentos en la Comunidad Valenciana": el proceso de reconstrucción.

Según Tellado, si el Gobierno de España "se hubiese involucrado desde el primer momento, quizás esta tragedia no sería tal". "Pero lamentablemente no estaban. Estaban en el cálculo político y electoral. El Gobierno de España actuó mal y actuó de mala fe", ha afirmado, para añadir que le gustaría saber si el Ejecutivo "habría dejado solos a gobiernos autonómicos de signo político distinto".

"SIN NINGUNA AUTOCRÍTICA DE SÁNCHEZ"

El dirigente del PP ha señalado que, frente a una catástrofe natural como la del día 29, "ningún gobierno autonómico podría hacerle frente por sus propios medios y recursos". Por eso, ha resaltado que el Gobierno --en concreto el ministro del Interior-- debe explicar "por qué no declaró la emergencia nacional, pudiendo hacerlo".

Tras acusar al Gobierno de Sánchez de "no ser capaz de hacer ninguna autocrítica", Tellado ha insistido en que el Ejecutivo central "ha permanecido ajeno sin prestar la colaboración imprescindible en ese momento", acusándole de "desentenderse" y de dejar "solo" al Consell de Mazón.

"Lo mismo que hizo en Paiporta. Exactamente lo mismo. La imagen de ese domingo es la imagen real del Gobierno de España: Un Gobierno a la fuga, que escapa de la España real para no dar cuenta de su irresponsabilidad", ha enfatizado.

UN PACTO POR EL AGUA CON INVERSIÓN DE 40.000 MILLONES

Tellado ha indicado que una de las reformas necesarias en España es el Pacto de Estado por el Agua que propuso Feijóo en su investidura y que conllevaba una inversión de 40.000 millones de euros en seis años "para priorizar las inversiones hídricas" y "actuaciones de los planes de gestión de riesgos de inundaciones".

"Esa propuesta de legislatura de acuerdos de Estado para hacer reformas reales para nuestro país lamentablemente no prosperó y en noviembre llegó la propuesta de investidura del muro, la de Pedro Sánchez, y en ella las propuestas sobre la política hidráulica se redujeron al mínimo".

"No solo tenemos un Gobierno que es incapaz de asumir la responsabilidad de gobernar sino que tenemos también un Gobierno incapaz de asumir las responsabilidades de no haber gobernado, de no haber gestionado", ha recalcado.

OBRAS PENDIENTES EN EL BARRANCO DEL POYO

Así, ha dicho que, ante la "catástrofe natural" que se vivió el 29 de octubre, no estaban preparadas las infraestructuras necesarias para afrontarlo, criticando que el Gobierno "se llena la boca con el cambio climático" no haya "priorizado su ejecución".

A su entender, esa decisión tiene "dos responsables", la principal es "la ministra responsable de la política de aguas", Teresa Ribera, y un "responsable secundario" que es Pedro Sánchez, que "la ha mantenido y la ha respaldado durante esos mismos años".

Tellado ha asegurado que Ribera acudirá este miércoles al Parlamento a ofrecer explicaciones porque "ha visto en su silencio que su silencio aún le podía perjudicar más" y hacer "más daño en su carrera política en Europa".

Al ser preguntado si el PP reposnsabiliza solo a Sánchez y Ribera de la tragedia, Tellado ha indicado que Ribera "anuló en el año 2021 unas obras que habrían evitado las consecuencias de las riadas que costaron más de 200 vidas el pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia", aduciendo "un cálculo coste-beneficio". "Y yo estoy seguro que esas obras habrían salvado vidas", ha sentenciado.

Según ha dicho, era un proyecto que ella misma había aprobado en el año 2011 en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo secretaria de Estado. Por eso, se ha preguntado por qué en 2021 lo anuló cuando en esa fecha el Ejecutivo "ya tenía recursos" al no estar "en medio de una crisis económica".

Además, ha dicho que Ribera debe explicar la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar y "por qué no se alertó a tiempo y por qué hubo esos desajustes". De la misma manera, la ha emplazado a aclarar por qué no declaró "la emergencia nacional para que todos los medios del Estado se pusiesen a disposición de los valencianos".

"Yo creo que estamos viendo dos formas de actuar claras. El Gobierno de la Generalitat dando la cara, asumiendo y reconociendo errores, tomando medidas para liderar el proceso de reconstrucción y un Gobierno de España que no es capaz de hacer la más mínima autocrítica", ha reiterado.