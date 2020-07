El PP dice que negociará "hasta el final" con el PSOE en la Comisión de Reconstrucción: "Por nosotros no va a quedar"

Montesinos cree que los españoles "merecen" acuerdos en sanidad pero no lo ve posible en economía por la política "equivocada" de Sánchez

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este viernes que su partido seguirá negociando con el Gobierno "hasta el final" y que "no se va a levantar" de esa mesa de diálogo para cerrar acuerdos en la Comisión de Reconstrucción sobre el coronavirus creada en el Congreso. "Por nosotros no va a quedar", ha manifestado.

Así se ha pronunciado Montesinos después de que el Gobierno y el PP no lograsen este jueves cerrar un acuerdo antes de que se vote hoy el dictamen de la Comisión de Reconstrucción. Sin embargo, ese dictamen pasará al Pleno del Congreso en la segunda quincena de mes para su aprobación definitiva, por lo que hasta esa fecha habrá tiempo de buscar más acuerdos.

El dirigente del PP ha subrayado que por su partido "no va a quedar". "Por nosotros no va a ser. El PP no se va a levantar de la mesa de negociación con el Gobierno y el PSOE. Este partido va a seguir negociando hasta el final", ha declarado en una entrevista en Canal Sur, que ha recogido Europa Press.

"VAMOS A SEGUIR CON LA MANO TENDIDA"

En este sentido, ha recalcado que "hay margen para llegar a acuerdos y para llegar a consensos hasta el Pleno de la semana del 20 de julio". "Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir con la mano tendida", ha apostillado.

Montesinos ha explicado que el PP quiere llegar a acuerdos en el grupo de Sanidad y en el de la Unión Europea y ha agregado que los españoles "se lo merecen". Eso sí, ha advertido de que el PP también cumplirá su obligación de "denunciar lo que hace mal el Gobierno, sin ambigüedades" porque, en caso contrario, "defraudarían" a los españoles.

En este punto, ha insistido en que el PP va a denunciar "sin ningún tipo de ambigüedad que la política económica del Gobierno es la equivocada" y que en materia de educación "está atentando contra la libertad educativa cuando excluye a la educación concertada de las ayudas del coronavirus".

En estas materias, Montesinos ha indicado que el Ejecutivo "parece que se acerca más a las tesis más radicales y más ideológicas y menos a las políticas sensatas y razonables", pero ha confiado que en sanidad y UE "atienda esta mano tendida del PP para llegar a acuerdos sensatos y razonables".