El PP dice que Sánchez es "incapaz" de tomar medidas para atajar la inflación y le insta a "copiar" el plan de Feijóo

Olano afea a Calviño que diga en el Congreso que "todo va muy bien" cuando la realidad de los españoles "es opuesta"

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto y coordinador económico del Grupo Popular, Jaime de Olano, ha asegurado este miércoles que la subida del IPC al 10,2% en junio confirma que el Gobierno de Pedro Sánchez es "incapaz de tomar medidas que atajen" la escalada de precios. Por eso, le ha emplazado a "copiar" el plan económico que presentó Alberto Núñez Feijóo.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Olano ha señalado que el dato de junio es "malísimo" y ha recalcado que esta subida de los precios evidencia que el decreto aprobado por el Gobierno en abril "no sirve". Además, ha subrayado que a esta cifra se suma una inflación subyacente del 5,5%, lo que indica que los españoles van a sufrir una alta inflación "durante bastantes meses".

Olano ha destacado que la vicepresidenta Nadia Calviño aseguró que no llegarían a superar los dos dígitos de inflación y, sin embargo, están viendo cómo "una vez más sus predicciones no se han cumplido". En este punto, ha defendido la necesidad de aplicar el plan económico del PP que en abril el Gobierno "ni siquiera leyó".

Tras indicar que la inflación afecta especialmente a las rentas medias y bajas porque "les come los salarios y los pocos ahorros que puedan tener", ha admitido que el decreto anticrisis que el Gobierno aprobó el pasado sábado incluye un par de medidas del plan del PP (la bajada del IVA de la luz del 10 al 5% y la ayuda a los vulnerables) pero "no el conjunto de medidas".

"22 MINISTROS CON MILES DE ASESORES"

A su entender, el Gobierno solo será capaz de contener la inflación si aplica todas las medidas del PP, entre ellas el ajuste de la tarifa de IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros y la reducción del gasto improductivo.

"No nos podemos permitir el lujo de tener 22 ministros con sus miles de asesores", ha proclamado. Además, Olano ha emplazado al Ejecutivo a rediseñar los fondos europeos para que no se conviertan en "un gran fiasco" porque no llegan a la economía real.

Finalmente, ha echado en cara a Calviño que no responda a las preguntas del PP en la sesión de control. "Nos dice todo va muy bien, pero la realidad de los españoles es opuesta: pagan la gasolina un 60% más cara que hace un año; cada vez que llega la factura de la luz se convierte en un drama y la excepción ibérica, la gran apuesta del Gobierno, no sirve para atajar el precio de la luz y hace que paguemos cuatro millones de euros diarios a los consumidores franceses", ha resaltado.