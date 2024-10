El PP espera que el TC no "revise" la decisión del TS de no amnistiar la malversación a Junqueras como hizo con los ERE

Gamarra tilda de "buena noticia" la decisión del Supremo al mostrar que Sánchez "no ha podido controlar como quería a la Justicia



MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que espera que el Tribunal Constitucional "no intente ser revisor" de la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación al exvicepresidente catalán Oriol como, según ha dicho, ya hizo en el caso de los ERE de Andalucía.

Así se ha pronunciado después de que este lunes el Tribunal Supremo haya ratificado su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fueron condenados Junqueras y varios ex consejeros en el marco del 'procés', al insistir en que "medió un beneficio personal de carácter patrimonial".

Al ser preguntada qué valoración hace de esa resolución del TS y qué espera del Constitucional, Gamarra ha señalado que la decisión del Supremo es una "buena noticia" que "ratifica que el Poder Judicial no está controlado por Pedro Sánchez y que es absolutamente independiente".

En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, Gamarra ha dicho que Pedro Sánchez puede "prometer a un prófugo de la justicia" y otros "condenados" que les va a amnistiar pero "la realidad es que no es tan fácil". "Y si tienes gente que no sabe hacer leyes, pasan estas cosas y la realidad es que es una mala ley para todos aquellos que pusieron sus esperanzas en que con ella el delito de malversación se podría amnistiar", ha resaltado.

Eso sí, la 'número' dos del PP ha dicho que espera que el Constitucional no actúe como "revisor" de la decisión del Supremo. "Yo lo que espero es que el Tribunal de Garantías no intente ser revisor de sentencias nuevamente, como ya lo ha sido con los ERE de Andalucía y por tanto, acepte la aplicación de esta ley que ha llevado a cabo el Tribunal Supremo en lo que es su labor", ha abundado.

Según Gamarra, "los tribunales, como muy bien ha dicho el Tribunal Supremo, no están para leer la mente del legislador sobre aquello que quería hacer o aquello a lo que se había comprometido hacer para que Pedro Sánchez esté en la Moncloa" sino que "están para aplicar la ley".

Y esta ley, ha proseguido Gamarra, "no ampara la amnistía en delitos de malversación". "Y, por lo tanto, si no lo ampara, no lo pueden aplicar", ha resaltado, para insistir en que la decisión del Supremo es una "muy buena noticia" porque "demuestra que Pedro Sánchez no ha podido controlar como quería el Poder Judicial".

EL ESCAÑO DE PUIGDEMONT Y COMIN

También se ha referido a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de desestimar el recurso presentado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su exconseller Toni Comín contra el Parlamento Europeo por no haberles reconocido inicialmente como eurodiputados tras las elecciones europeas de mayo de 2019. A su entender, "a veces las sentencias tardan, pero ponen las cosas en su sitio".

Gamarra ha indicado que esa decisión es una "fantástica" noticia para los demócratas. "Se ha tardado mucho, pero al final ha quedado demostrado que acatar la Constitución es no solo una sugerencia, sino una exigencia para todo aquel que haya sido elegido en nuestras urnas, también para ser eurodiputado", ha apostillado.

La dirigente del PP ha añadido que "las consecuencias que esto pueda tener serán los propios tribunales" los que "las vayan estableciendo". "Y, evidentemente, el derecho debe cumplirse y, si así lo determinan los jueces, tendrán que devolver esas cantidades", ha manifestado.