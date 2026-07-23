El PP exige la dimisión de Morant por comparar un gobierno de Feijóo con Hitler: "Está en una situación desesperada"

Archivo - El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras seguimiento de la noche electoral del PSOE de Castilla y León, en la sede nacional del Partido Popular, a 15 de marzo de 2026, en Madrid (España).Castill - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido este jueves la dimisión inmediata de la ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, por comparar un hipotético gobierno presidido por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el "criminal" de Hitler. A su juicio, estas declaraciones retratan a una dirigente política y a un PSOE que está en "una situación desesperada".

"No merece nada más que una dimisión inmediata", ha zanjado en una entrevista en el programa 'La mirada crítica' de 'Telecinco', recogida por Europa Press, en las que ha denunciado que las declaraciones de Morant no solo son ofensivas para el PP, sino también para los partidos de la oposición y los "millones de votantes" que los apoyan.

"Comparar la situación política de España con el nazismo sólo se le puede ocurrir a una persona, a un político que se encuentre en una situación tan desesperada como la que tiene la señora Morant a nivel nacional y autonómico", ha expresado el 'número dos' de los 'populares', para insistir después que la candidata del PSOE a la Generalitat valenciana "no está habilitada para seguir sentándose en la mesa del Consejo de Ministros".

"SÁNCHEZ ES UNA AMENAZA PARA LA DEMOCRACIA"

Dicho esto, Tellado se ha pronunciado sobre el plan de regeneración institucional que prometió Feijóo en su balance del curso político. Según ha explicado, el presidente Pedro Sánchez "ha roto las costuras institucionales de nuestro país" y "es una amenaza para la propia democracia de España" por sus ataques a jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al Estado.

Tras la declaración del empresario Julio Martínez ante el juez de la Audiencia Nacional, que ha implicado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra, el secretario general del PP ha tildado la situación del Gobierno de "tremendamente grave" porque ahora es el que fuera "testaferro" del exlíder socialista quien señala "el tráfico de influencias" que implica "a todos los que se sientan en el Consejo de Ministros.

"La pregunta es, ¿sobre quién ejercía esa influencia Zapatero? ¿Sobre Bolaños? ¿Sobre María Jesús Montero? ¿Sobre Ábalos? ¿O directamente sobre Pedro Sánchez?", ha planteado Tellado, quien ha reconocido que no faltan "motivos" ni "ganas" para que el PP presenta una moción de censura. "Nos faltan votos", ha dicho, al tiempo que ha elevado la presión a los socios del Gobierno por mantener a Sánchez en el poder y una estrategia de "silencio" ante la corrupción.