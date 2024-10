El PP exige a Sánchez aclarar cuándo se vio con Aldama porque su silencio le delata: "Ha obstruido a la Justicia"

Gamarra, sobre Marlaska: "Está a medio minuto de decir que no conoce a Ábalos pero evidentemente todos sabían lo que pasaba"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que es "insostenible" la situación del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha reiterado que su único camino es la dimisión porque, a su entender, estaban "al corriente de todo" lo que ocurría en la presunta trama de corrupción y "lo tapó". Tras acusarle de "obstruir" la labor de la Justicia, le ha emplazado a aclarar cuándo se vió con el empresario y comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, alegando que su "silencio" le delata.

"La pregunta que Pedro Sánchez tiene que contestar es: ¿Cuándo, cómo y dónde se ha reunido con el señor Aldama?", ha declarado Gamarra, después de que el presidente del Gobierno no respondiese este miércoles desde Portugal si mantuvo contactos con ese empresario cuando fue preguntado expresamente por los medios de comunicación.

Gamarra ha indicado que si no se hubiera reunido con Aldama "ya hubiera contestado hace mucho tiempo a esta pregunta". "Por lo tanto, el silencio y la falta de respuestas, evidentemente, solo pueden llevar a un camino. Y cuanto antes dé explicaciones Pedro Sánchez, muchísimo mejor para todos", ha enfatizado, para exigirle de nuevo que explique "cuándo y cómo se ha reunido" con Aldama, en prisión por el presunto fraude en el de los hidrocarburos.

Al ser preguntada cómo valora que el Gobierno denuncie los intentos fake de vincular a Sánchez con Aldama, Gamarra ha apuntado al auto de este jueves en el que el juez pide imputar a Ábalos porque ahí se recogen "las vinculaciones y las conversaciones". "Esto no es fake, esto son hechos. Y son hechos que constan en un auto de un juez de la Audiencia Nacional después de meses de investigación", ha resaltado.

DICE QUE SÁNCHEZ "ESTÁ DE CORRUPCIÓN HASTA EL CUELLO"

En declaraciones a los medios tras visitar la Feria Internacional del Autobús y el Autocar junto al vicesecretario de Economía, Juan Bravo, Gamarra ha criticado que, mientras se procedía al rescate de Air Europa, la esposa de Pedro Sánchez "se estuviera reuniendo con esa misma empresa". "Esto es a lo que tiene que dar respuesta Pedro Sánchez y hasta el momento no ha dado absolutamente ninguna", ha censurado.

Gamarra ha acusado al Gobierno de trabajar para que la Justicia "no haga su trabajo" porque está "acorralado por la corrupción" y le ha pedido que "deje de obstruir las investigaciones". "España merece un Gobierno limpio de corrupción. Y Pedro Sánchez lo que está claro es que está de corrupción hasta el cuello", ha aseverado.

Por eso, ha aconsejado a Sánchez presentar su dimisión, "cuanto antes mejor", porque su situación es "insostenible" y ya no tiene "cortafuegos". "Sánchez no hubiera llegado a donde ha llegado sin Ábalos ni Ábalos hubiera llegado donde llegó sin Pedro Sánchez", ha indicado, un día después de que el juez del 'caso Koldo' haya pedido imputar al exministro de Transportes.

La dirigente del PP ha subrayado que Ábalos "no trabajaba solo" y ha añadido que, a estas alturas, "todos" saben que Pedro Sánchez "cuando lo cesó lo sabía todo y lo tapó". "Por lo tanto, no sólo no ha colaborado con la justicia, sino que ha obstruido el papel de la justicia porque todo aquello ya lo conocía en el momento en el que lo cesó", ha reiterado.

CREE QUE MARLASKA ESTABA "AL CORRIENTE DE TODO"

Después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya dicho este jueves en la comisión de investigación del Senado que no le constaba ningún "negocio turbio" por parte de Ábalos, ha recalcado que el ministro "está a medio minuto de decir que no conoce a Ábalos".

"Pero evidentemente todos sabían lo que pasaba y a estas alturas nadie se puede creer que no fuera cesado como ministro porque en el Gobierno conocían lo que estaba pasando y dónde estaba metido", ha resaltado, para subrayar que la corrupción "asedia" al Gobierno con "11 ministerios de Pedro Sánchez" implicados.

Por ello, ha dicho que "no tiene ninguna duda" de que el ministro del Interior, igual que Sánchez, "estaba al corriente de todo y se han dedicado a taparlo". "Y, de hecho, yo creo que está bastante inquieto el ministro del Interior en relación a conocer qué es lo que las investigaciones que desde el ámbito de la Guardia Civil se están desarrollando", ha dicho, para pedir al Gobierno de nuevo que deje de "obstruir las investigaciones".