El PP de Extremadura pide la dimisión del senador de Vox Pelayo Gordillo alegando que el asiento es suyo y se le cedió

MÉRIDA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura ha pedido a Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, que dimita como senador por designación autonómica de la Asamblea y entregue su acta en la Cámara Alta al PP, que según ha dicho es al que "corresponde por el resultado electoral del año 2023".

"El señor Gordillo es senador por un acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular, acuerdo que ellos (Vox) mismos han roto, acuerdo que nosotros cumplimos y que en el día de hoy ya no existe porque ellos (Vox) han decidido que no hay acuerdo", ha sentenciado en rueda de prensa este viernes en Mérida, el portavoz autonómico 'popular', José Ángel Sánchez Juliá. No obstante, ha recordado que el acta en la Cámara Alta le pertenece a Ángel Pelayo Gordillo, aunque éste a su juicio debería de demostrar "altura de miras".

"Hemos escuchado a lo largo de este año de legislatura que (los de Vox) son gente de fiar, que son gente leal, que cumplen sus compromisos... Han roto el pacto, pues lo lógico es que como es senador a consecuencia de un pacto, cuando no existe el pacto el señor Pelayo Gordillo debería dejar de ser senador para que ese acta la ocupe quien le pertenece, que es un miembro del Grupo Parlamentario Popular", ha señalado.

Además, el Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura ha registrado un escrito en el que solicita la retirada de la modificación --acordada con Vox-- del reglamento de la Cámara regional para la ampliación de la Mesa de esta institución y dar así cabida a la formación de ultraderecha en la misma.

Esta solicitud, registrada en la Asamblea, se produce después de que Vox haya dado por "roto" el acuerdo de gobernabilidad suscrito con el PP en Extremadura.

"No hay acuerdos, por lo tanto, ahora mismo eso (dar cabida a Vox en la Mesa del Parlamento regional) no es una prioridad del Grupo Parlamentario Popular, que hasta el día de ayer mantenía su palabra y su compromiso", ha señalado .

GUARDIOLA HA TOMADO "LA MEJOR DECISIÓN"

Por otra parte, tras incidir en que los extremeños han podido constatar que tienen una presidenta "a la altura de las circunstancias, que antepone el interés general de Extremadura por encima del interés electoral, partidista, por encima del interés de cualquier dirección nacional", el portavoz del PP ha considerado que María Guardiola ha tomado "la mejor decisión" para la comunidad, que es "continuar gobernando Extremadura para seguir consolidando el cambio que pidieron los extremeños hace poco más de un año".

"El ruido no va a distraer ni a este partido ni al Gobierno de María Guardiola, venga de donde venga el ruido, porque nuestro objetivo es Extremadura, que Extremadura siga creciendo como lo lleva haciendo desde que María Guardiola está al frente de la Junta", ha espetado el 'popular', quien ha lamentado que la dirección nacional de Vox haya decidido "romper" el acuerdo de gobernabilidad en Extremadura "de manera unilateral, sin conversaciones, sin reunir a la comisión de seguimiento del pacto".

Así, ha considerado que Vox a nivel nacional se ha comportado de esa manera porque "no existe ni una sola razón en Extremadura para romper el pacto de gobernabilidad", que contaba con 60 acuerdos que "se estaban cumpliendo uno a uno por el interés general de Extremadura". "Un pacto que se firmó poniendo Extremadura por delante, dejando de lado ideologías, dejando de lado posicionamientos, y poniendo por delante de todo el interés general de los extremeños", ha remarcado.

En esta línea, tras destacar que dicho pacto "se estaba cumpliendo" porque el PP regional y su presidenta, María Guardiola, "cumplen sus pactos y cumplen con los extremeños", Sánchez Juliá ha recordado que el pacto de gobernabilidad se firmó "de manera voluntaria", así como que en el mismo "no figuraba en ninguno de los 60 puntos absolutamente nada relacionado con la migración".

"Por lo tanto, no existe una sola razón en Extremadura para romper el pacto, y por lo tanto, tendrán que ser los miembros de Vox en Extremadura los que tengan que dar explicaciones de esta ruptura, los que tengan que dar explicaciones a los extremeños de por qué les han abandonado y se han puesto a la orden de la sede de Bambú sin ni siquiera mirar el interés general de Extremadura", ha incidido.

"Como ha dicho la presidenta María Guardiola en su comparecencia de prensa, el pacto está roto, y por lo tanto todo aquello que nace o nacía de él pues evidentemente ha quedado roto", ha espetado Sánchez Juliá, quien ha añadido que, en consecuencia, "esta misma mañana el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en la Asamblea de Extremadura un escrito solicitando la retirada de la modificación del reglamento para la ampliación de la Mesa".

"No hay acuerdos, por lo tanto, ahora mismo eso no es una prioridad del Grupo Parlamentario Popular, que hasta el día de ayer mantenía su palabra y su compromiso", ha subrayado.

SEGUIR TRABAJANDO POR EXTREMADURA

Asimismo Sánchez Juliá ha recalcado que el PP de Extremadura va a seguir "trabajando por la región", y "centrados en las soluciones" para que en la comunidad "lo importante sigan siendo los extremeños".

"Para que haya --añade-- más extremeños trabajando, para que sigan creciendo las exportaciones, para que haya más empresas, más Sanidad, mejor Dependencia, para seguir trabajando y luchando desde el Gobierno (regional) por el regadío de Tierra de Barros, porque hay que dar respuesta a esas 1.200 familias de Tierra de Barros que fueron engañadas por el anterior Gobierno (autonómico del PSOE), y a los cuales el Gobierno de María Guardiola no va a dejar tirados a su suerte por tacticismo político como estamos viendo en otras formaciones (en alusión a Vox).

En definitiva, Sánchez Juliá ha remarcado que el Gobierno de María Guardiola va a seguir trabajando "para que haya verdad, para que haya oportunidades, y para que Extremadura siga creciendo", porque --ha añadido-- "ése es el compromiso de María Guardiola y del Partido Popular".

AGRADECIMIENTO A IGNACIO HIGUERO

Por otra parte, el portavoz del PP extremeño ha agradecido el "compromiso" del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, "por apostar por Extremadura, por anteponer los intereses de los extremeños a las decisiones de partido".

También le ha agradecido a Higuero "por querer seguir esforzándose por mejorar Extremadura en lugar de ponerse a la orden de quien quiere gobernar un partido o una región desde 300 kilómetros más allá".

"Las decisiones por Extremadura se toman en Extremadura. Por eso le agradecemos a Higuero su compromiso", ha apuntado Sánchez Juliá.

Ha considerado, igualmente, que este viernes se ha "demostrado" que la región cuenta con una presidenta como María Guardiola que "está centrada en Extremadura" y "con una capacidad enorme para gobernar y para dialogar", porque --subraya-- "cuando se anteponen el interés general de los extremeños y de Extremadura quienes ganan los extremeños".

Finalmente, Sánchez Juliá ha defendido que la "decisión" adoptada por la presidenta María Guardiola "es compartida por todo el partido", que no tiene ninguna reunión prevista hasta el momento para abordar la situación en la comunidad.

"Ahora mismo no hay ningún órgano convocado, es una potestad que tiene la presidenta que valorará en los próximos días, pero el PP de Extremadura se presentó a las elecciones del año 2023 con el objetivo de cambiar esta tierra y de gobernar, y este cambio de paso que ha dado otro partido político (Vox) que ha sido nuestro socio hasta el día de ayer no va cambiar ese paso. Nuestro compromiso con los extremeños es cambiar Extremadura y vamos a seguir haciéndolo", ha subrayado.