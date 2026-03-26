El PP insiste en que se rechace el uso del DNI digital para acreditarse en elecciones, pese al aval de la JEC

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MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha vuelto a pedir que se deniegue el uso de la versión digital del Documento Nacional de Identidad (DNI) para acreditarse a la hora de votar en unas elecciones, un mecanismo que la Junta Electoral Central (JEC) autorizó en septiembre de 2025 al considerar que incluye la foto del votante y es tan oficial como el documento físico.

Desde la dirección del PP entienden que no puede bastar con mostrar el DNI digital, sino que debería abrirse la aplicación en el dispositivo móvil, generar un código QR único y verificarlo. Así lo planteó ya en las elecciones de Aragón, pero la Junta Electoral de la comunidad no lo vio necesario al considerar suficiente la práctica actual de mostrar la imagen del DNI con su foto para identificar al votante.

Los 'populares' insistieron en vísperas de las elecciones de Castilla y León, pero pidiendo a la JEC que sólo se permita el DNI digital si en cada mesa electoral hay un dispositivo con acceso a la aplicación que permita verificar el QR y la identidad.

TIENE TODOS LOS DATOS DEL DNI FÍSICO

En una reciente resolución, recogida por Europa Press, la JEC desestimó esas peticiones y, tras recabar un informe del Ministerio del Interior, recalcó al PP que el DNI digital, tal y como se usa, ya tiene todos los elementos que exige la ley para identificar al elector: nombre y apellidos, número de DNI y foto. Y en estos años no ha habido ningún problema con su uso.

A su juicio, exigir el QR y la verificación supondría requerir más elementos de los que ofrece el DNI físico o el carné de conducir, "sin que exista una justificación para ello". Además, recalca que el uso de las tecnologías que propone el PP no siempre es posible en todos colegios electorales de España por motivos de cobertura, y tampoco sería factible distribuir dispositivos de lectura del código QR en todas las mesas electorales.

El PP vuelve a la carga otra vez, esta vez en vísperas de las elecciones andaluzas, asegurando que los partidos "deben disipar dudas" y evitar que se genere desconfianza en torno al sistema electoral, que a su juicio funciona bien sin necesidad de autorizar el uso del DNI digital.

Además, recuerda la obligación legal de todas las administraciones, y también la electoral, de poner en marcha "todos los medios para poder afrontar los próximos procesos electorales con un sistema de identificación seguro y con todas las garantías".