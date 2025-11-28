El PP llama a protestar el domingo al grito de "basta ya" ante la "decadencia" de Sánchez, "nexo común" de la corrupción

El secretario general del PP, Miguel Tellado, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. En la fila de atrás, el secretario de Política Autonómica, Elías Bendodo. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha llamado hoy a protestar el domingo en el Templo de Debot al grito de "basta ya" ante la "decadencia" de Pedro Sánchez, al que considera el "nexo común" de la corrupción en el PSOE, el Gobierno y su entorno familiar. Los ciudadanos, aseguran, tienen que poder canalizar su "indignación" porque están "hartos" de lo que ven todos los días y reclamar la convocatoria de elecciones.

Así se han manifestado esta mañana --tras el encarcelamiento de José Luis Ábalos y Koldo García-- el secretario general del PP, Miguel Tellado, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo y la Portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en varias entrevistas recogidas por Europa Press.

En 'Antena 3', Tellado ha explicado que invitan a los españoles a gritar "basta ya" este domingo y pedir elecciones, ya que, a su juicio, "el nivel de degradación no puede seguir avanzando" ante la "decadencia" que rodea a Pedro Sánchez.

TELLADO VE A SÁNCHEZ, "UNA AMENAZA REAL"

"La realidad es que el nivel de deterioro sigue avanzando y creemos que es necesario gritar un 'basta ya'", ha abundado, para recalcar que Pedro Sánchez es "el nexo corruptor de todas las tramas que confluyen en estos momentos" en torno al Gobierno, el PSOE y su entorno familiar.

Tellado ha asegurado que se trata de una "convocatoria sin siglas" y, por lo tanto, no las habrá en "el escenario de ese acto" en el Templo de Debod. "Convocamos no solo a los votantes del PP sino a todos los demócratas que quieren defender la democracia en España frente a una amenaza real que se llama Pedro Sánchez".

El 'número dos' del PP ha recordado que el PP ha realizado más protestas porque el Ejecutivo de Sánchez es "en sí mismo una anomalía democrática" pero ha recalcado que el ingreso en prisión del exministro Ábalos es "tremendamente grave".

"SOLEDAD ANTE LOS JUZGADOS" DE SÁNCHEZ: TENDRÁ QUE DAR CUENTA DE TODO

Sobre la posibilidad de presentar una moción de censura, ha indicado que "motivos no faltan" pero no tienen los votos" y ha agregado que eso habría que preguntárselo a los socios de Sánchez, que le siguen sosteniendo cuando "todo lo que rodea a Pedro Sánchez es delincuencia".

Tellado ha advertido de que "ha llegado el momento de que Sánchez asuma su soledad política" y su "soledad parlamentaria", así como "su soledad ante los juzgados porque más pronto que tarde tendrá que dar cuenta de todo lo que sucede en su entorno familiar, en su partido y en su propio Gobierno", según ha avisado.

MUÑOZ LLAMA A LLEVAR LAS BANDERAS QUE QUIERAN LOS CIUDADANOS

La portavoz del Grupo Popular, en una entrevista en Onda Cero, ha seguido la misma línea que su compañero Tellado y ha explicado que los partidos son "instrumentos al servicio de los ciudadanos" y canalizan el sentir de estos. La concentración, ha dicho, se convoca para que la gente pueda protestar por lo que está pasando, canalizar "esa indignación ciudadana" y decir "basta ya".

En cuanto a si permitirán que haya banderas del PP dado que se ha convocado sin siglas, Muñoz ha exclamado que "la gente tiene que ser libre" para ir como quiera, "con las banderas que quiera" porque lo importante es que muestren su "indignación" y decir que están "hartos" de ver lo que están viendo en los telediarios todos los días y que "quieren elecciones".

La dirigente 'popular' tampoco ha dicho una cifra de asistentes para considerar que la concentración ha sido un éxito. Le valdría con que vayan "todas aquellas personas que quieran hacerlo" y ha argumentado que la asistencia muchas veces depende del tiempo, de si llueve o hace frío. No ha querido poner el listón en las 15.000 personas que se concentraron con anterioridad en el mismo lugar convocadas por el PP, ya que ese día, ha alegado, "hacía un día maravilloso con sol espectacular" y empenzó a "apretar el calor".

Sobre las declaraciones de Santiago Abascal quien ha respondido a esta concentración pidiendo menos manifestaciones y más moción de censura, Ester Muñoz ha puesto de manifiesto que una "asociación cercana a Vox ha convocado una hora después otra manifestación". "En fin, el señor Abascal y sus cuestiones", ha exclamado.

INTERVENCIÓN DE FEIJÓO Y MENCIÓN A LA CORRUPCIÓN

La dirigente popular, que imagina que intervendrá el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, aunque la convocatoria se haga sin siglas, ha señalado, al ser preguntada si éste incluirá, cuando hable de corrupción, el caso de la Diputación de Almería, ha precisado que hablará de la corrupción en general y de cómo se afronta ésta.

Según Ester Muñoz, un partido tiene tantos cargos públicos en el territorio que dirigen un partido llevan "piedras en la mochila". Pero cree que lo importante es cómo se afrontan esas situaciones y en el caso de la Diputación de Almería, ha explicado que los detenidos ya no forman parte del partido ni de la Diputación. Dicho esto, ha destacado que en su partido nadie ha acusado ni a los investigadores ni a los jueces de estar contra el PP como sí ha hecho el PSOE.

Así, ha recordado que Sánchez dijo que era una "inventada, que eran bulos, que todo era mentira" y había un "contubernio" entre prensa de derechas y los jueces de derechas. Y hoy, ha señalado Ábalos duerme en prisión, después de haber sido "el PSOE" porque lo ha dirigido ocho años.

SÁNCHEZ PASARÁ A LA HISTORIA POR LA CORRUPCIÓN Por su parte, Elías Bendodo, entrevistado en RNE, ha traído al presente que Sánchez dijo hace tiempo que no sabía cómo pasaría a la historia y que, visto lo visto, será recordado porque nunca antes "un diputado ha entrado en la cárcel", "nunca en la historia dos secretarios de organización del PSOE han entrado en la cárcel", y porque nunca antes la mujer del presidente ha sido imputada ni un fiscal general del Estado ha sido condenado.

"No se puede seguir así", ha exclamado y ha añadido que hay muchos motivos para decir "hasta aquí ha llegado esta legislatura y, evidentemente, devolver la voz al pueblo, a los españoles".

Por ello, ha defendido la importancia de la movilización "sin siglas" convocada este domingo para canalizar la "frustración y la indignación que hay en la calle", si bien ha admitido que "el camino debería ser" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocara elecciones. "Lo que ha pasado estos días es absolutamente extremo", ha sostenido Elías Bendodo.

Cuestionado por la elección de la ubicación para esta protesta, en el Templo de Debod de Madrid, a apenas unos diez minutos andando de la sede nacional del PSOE y con el riesgo de que los manifestantes se trasladen a ésta, Bendodo le ha restado importancia asegurando que "Madrid es muy grande" y que el PP ya celebrado movilizaciones en esa zona con anterioridad, la última contra la Ley de Amnistía.

"LA OMERTÁ SE HA ROTO"

El vicesecretario del PP se ha hecho eco de los avisos que tanto Koldo como Ábalos han realizado en los días anteriores a su entrada en prisión, como el señalamiento de este último en declaraciones al diario 'El Mundo' de que si se investiga a la aerolínea Air Europa se puede "llegar a Begoña", la mujer del presidente del Gobierno.

"Todo esto es práctica mafiosa, la mafia funcionaba como han funcionado los que se metían en el coche (el Peugeot de Sánchez) de las primarias. Y en la mafia existe la omertá", ha afirmado, refiriéndose a la ley del silencio que se establece en las organizaciones mafiosas italianas por la que nadie divulga información sobre sus actividades delictivas.

Para Bendodo, los avisos de Koldo y Ábalos demuestran que "la omertá se ha roto" y que ahora se ha instalado "una guerra de todos contra todos y acusaciones contra todos". "Imagínese el espectáculo que vamos a vivir en las próximas semanas. Unos acusando y otros diciendo que es falso", ha concluido.