El PP pide al Gobierno que aclare por qué no hay instrucción por escrito para no realizar control Schengen en la Verja

También quiere que explique si se efectúan los controles pertinentes de los pasajeros de vuelos con destino al Peñón desviados a Málaga

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP quiere que el Gobierno aclare por qué no se están llevando a cabo los controles pertinentes a la normativa del Espacio Schengen en la Verja con Gibraltar y por qué los agentes encargados de efectuarlos no han recibido instrucciones por escrito para sustentar esta decisión gubernamental.

En una pregunta por escrito al Gobierno registrada en el Congreso de los Diputados y a la que ha tenido acceso Europa Press, los de Alberto Ñúnez Feijóo sostienen que "desde enero de 2021 los controles Schengen en la Verja no han sido realizados conforme al Código de Fronteras Schengen por decisión del Gobierno de Pedro Sánchez".

Según denuncian, "esto no sólo supone un persistente incumplimiento y una grave iresponsabilidad", sino que además "supuestamente al puesto fronterizo de La Línea de la Concepción se le han dado instrucciones orales para incumplir sistemáticamente los artículos 6 y 11 del Código de Fronteras Schengen con los ciudadanos residentes en Gibraltar", a quienes no se procede a sellar sus pasaportes cuando cruzan hacia España.

Así las cosas, el PP quiere que el Gobierno reconozca que "de manera persistente y voluntaria, contraria a la práctica administrativa, se ha negado a transmitir órdenes escritas al puesto de la Línea de la Concepción en relación a la no aplicación" de los dos citados artículos y que aclare "sobre qué base legal".

Además, plantea al Ejecutivo si es consciente de que "esta práctica supone un riesgo para los funcionarios de la Policía Nacional que podrían ser acusados de prevaricación" y que aclare si "los responsables de la Policía Nacional han coaccionado al personal" del puesto fronterizo "con sanciones disciplinarias" si aplicaban las normas de Schengen.

"¿Intentan que los funcionarios policiales incumplan a sabiendas la normativa en vigor? ¿Obligan a los funcionarios a escoger entre ser sancionados disciplinariamente o prevaricar?", abunda el PP en su pregunta al Gobierno, presentada por su portavoz en la Comisión de Interior, Ana Belén Vázquez.

Por último, reclaman al Ejecutivo que concrete "en cuántas ocasiones el jefe de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras competente en el puesto de La Línea de la Concepción ha recibido peticiones por escrito para que traslade sus instrucciones también por escrito".

PROBLEMA DE LOS VUELOS DESVIADOS A MÁLAGA

En una segunda pregunta al Gobierno, el PP se ha interesado por saber si se están realizando los pertinentes controles conforme a Schengen a los vuelos con destino a Gibraltar que son desviados a Málaga y el problema que supone también que estos vuelos de regreso a Londres partan del aeropuerto español, puesto que eso supone la entrada de los pasajeros en espacio Schengen para llegar hasta el mismo.

En este sentido, Vázquez pide al Gobierno que indique cuántos vuelos desde Londres a Gibraltar han sido desviados a Málaga desde el 1 de enero de 2021 y si cuando aterrizan se realizan "los controles previstos en el Código de Fronteras Schengen".

Al hilo, se interesan por saber "cómo se garantiza que los pasajeros que llegan al aeropuerto de Málaga se trasladen a su destino final previsto en Gibraltar" y si "el puesto de la Línea de la Concepción ejerce el control legalmente previsto para los pasajeros de esos vuelos" y cuenta con "instrucciones por escrito sobre el procedimiento a seguir con los pasajeros de los vuelos derivados" desde Málaga.

El PP pregunta en particular por el vuelo BA490 Londres-Gibraltar del pasado 26 de enero en el que viajaban ciudadanos extracomunitarios no británicos y se interesa por saber si cumplían con los requisitos para entrar en el Espacio Schengen y se les efectuaron los controles pertinentes en Málaga, toda vez que hay constancia de que algunos de ellos no llegaron a Gibraltar, "presuntamente su destino final".

"¿Cuántos pasajeros llegaron a Málaga, pero no a Gibraltar? ¿Le consta al Ministerio del Interior la nacionalidad de los pasaportes de los que eran titulares esos pasajeros "extraviados"? ¿De alguna nación sensible como Rusia, China o Marruecos?", ha inquirido la diputada del PP al Gobierno.