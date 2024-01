El PP pregunta a Robles por la amnistía y Page y la ministra proclama su confianza en los jueces

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha proclamado este jueves su "firme confianza en los jueces y en la Justicia" y lo ha hecho después de que el PP le pidiera explicaciones por la Ley de Amnistía que el PSOE ha pactado con los independentistas catalanes y que ha provocado también la censura del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page.

Durante su intervención en la Comisión de Defensa del Congreso, el diputado del PP Carlos Rojas ha denunciado que "la Ley de Amnistía es corrupción política" y ha comentado que el "silencio" de la ministra sobre la misma "provoca tristeza y desazón", dada su dilatada carrera como magistrada.

"¿Cuál es su opinión como magistrada y como ministra de Defensa de este abyecto espectáculo del que usted también es responsable?", le ha inquirido Rojas, incidiendo en que la Ley de Amnistía "no tiene ningún futuro porque representa lo peor de la política" y en que hasta Page ha acusado al PSOE de situarse "en el extrarradio de la Constitución".

UN RESPETO AL PRESIDENTE

"El presidente del Gobierno está cumpliendo con su obligación, les podrá gustar o no, pero un respeto al presidente", ha exigido Robles, quien ha reprochado a Rojas que haya utilizado el grueso de su primera intervención a "hablar de su libro" y "meterse con el Gobierno", en lugar de preocuparse por las personas que integran las Fuerzas Armadas. "Se ha olvidado de que está en la Comisión de Defensa", le ha soltado.

A continuación, se ha declarado "orgullosa" de formar parte desde hace cinco años del Gobierno de Pedro Sánchez. "Llevo desde los 23 años trabajando por la Constitución y la Justicia, creo firmemente en la Justicia y los jueces", ha dicho, antes de afear al PP sus "faltas de respeto" a los órganos del ámbito jurídico.

OTROS TIEMPOS Y OTRO PP

"Hablan de la Constitución, pero alardean de tener secuestrado al Consejo General del Poder Judicial desde hace cinco años. Yo fui vocal del CGPJ --ha recordado--, pero entonces eran otros tiempos y otro PP y tardaron dos meses en renovarlo".

Y también ha echado mano de las palabras del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, que se refirió al Tribunal Constitucional como el "cáncer del Estado de Derecho", aunque luego reculó. "¿Pero ustedes creen en la Constitución? Que el principal partido de la oposición critique al TC no es que me sorprenda, es que me duele", ha abundado.

Además, Robles ha definido como "magníficos", sin "distinciones" a todos los miembros del Alto Tribunal y ha recordado unas declaraciones del senador 'popular' José Antonio Monago, también rectificadas con posterioridad, en las que apuntó como "el mayor caso de 'lawfare' en España" el protagonizado por el juez José Ricardo de Prada, con el 'caso Gürtel', sobre la financiación ilegal del PP.

Para ministra de Defensa, toda esta estrategia del PP responde a que todavía "no han asumido que no han podido gobernar". "Aplíquense para hacer su labor de oposición con rigor y seriedad", ha pedido a Rojas, quien previamente había reivindicado la victoria de su partido en las últimas generales.