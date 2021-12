El PP preguntará al Gobierno en el Congreso si seguirá "permitiendo el odio" hacia la familia de Canet por el castellano

Acudirá al Defensor del Pueblo porque no se puede permitir que "se acose a una familia por exigir sus derechos"

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP llevará a la sesión de control al Gobierno de la próxima semana el caso de la familia de Canet de Mar que ganó en los tribunales un 25% de escolarización en castellano para su hijo y le exigirá acciones ante este "señalamiento y acoso" a un niño por pedir que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo y se le pueda educar también en español.

Los 'populares' consideran que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debe exigir el cumplimiento de la sentencia del Supremo con todos los instrumentos del Estado y así lo expresó este miércoles desde Uruguay el líder del PP, Pablo Casado, que tildó de "escandaloso" el señalamiento a la familia de Canet.

"Es un escándalo que una lengua que hablan 500 millones de ciudadanos se intente prohibir en España y se ataque en Cataluña a familias por querer educar a sus hijos en español", afirmó Casado tras verse con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

También la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha denunciado el "señalamiento y acoso a un niño por querer que estudie un 25% en su lengua, en su país". "¿Dónde está el Gobierno? ¿Va a seguir permitiendo este odio?", se ha preguntado.

Cuca Gamarra ha anunciado que su grupo parlamentario pedirá explicaciones y exigirá "acciones" al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos en la sesión de control al Gobierno que se celebrará la próxima semana.

EL PP ACUDIRÁ AL DEFENSOR DEL PUEBLO

El primer partido de la oposición ya ha anunciado que acudirá al Defensor del Pueblo porque no se puede permitir que "se acose a una familia por exigir sus derechos", que "la Generalitat no imparta un 25% de las clases en castellano" y que Sánchez "mire para otro lado por no molestar a sus socios".

La diputada del PP en el Parlament Lorena Roldán ya arremetió duramente este miércoles contra la pasividad del Gobierno. "Piden apedrear la casa de un niño y Sánchez ni se inmuta", declaró en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Tras asegurar que "nunca un presidente del Gobierno fue tan indigno", recalcó que "el odio de estos días a un niño de tan solo cinco años es una muestra de lo que el separatismo es capaz de hacer". Y confirmó en ese mismo mensaje que el PP de Cataluña elevará este asunto al Defensor del Pueblo.