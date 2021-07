El PP presenta una ley para bajar el IVA de las peluquerías al 10% tras la "cacicada" de la presidenta del Senado

Archivo - Maroto (PP), tras decir Ayuso que no rectificó: "El culpable del indulto es Sánchez y todo el PP lo ve así sin fisuras"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha anunciado este viernes que su formación ha presentado en la Cámara Alta una proposición de ley con un único punto, que contempla la bajada del IVA del 21% al 10% a partir del próximo 1 de enero 2022, esquivando así la "cacicada" de la presidenta de la Cámara Alta, Pilar Llop.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, el portavoz 'popular' ha exigido la dimisión de Llop y ha criticado duramente los "tics autoritarios" del PSOE, toda vez la presidenta del Senado, a instancias del Gobierno, declarase el pasado viernes la nulidad de la votación de la enmienda que bajaba el IVA de las peluquerías del 21% al 10%.

El Senado aprobó durante la sesión plenaria del pasado miércoles una enmienda para rebajar el IVA de las peluquerías al 10 por ciento, incluida en la ley antifraude y pactada por todos los grupos salvo el PSOE, y que, por ende, contó con el único voto negativo de los socialistas.

"Ganamos la votación, eso se incorpora a la ley y a los dos días la presidenta del Senado decide anular la votación: no hay precedentes en democracia de que, cuando a uno no le gusta la votación, se anula. Esta señora no debería seguir siendo ni un día más presidenta", ha criticado Maroto.

A PARTIR DE 2022

Así, y después de que el Ejecutivo argumentase su veto en que esta medida afectaba a la "política de ingresos", Maroto ha explicado que el objetivo de la ley que han presentado este mismo viernes es que la modificación del IVA entre en vigor en 2022.

"Cuando se confeccionen esos Presupuestos o se prorroguen los de 2021, cuando se adecúen las cantidades se tendrá que hacer de acuerdo a las leyes vigentes, también las aprobadas en 2021, con esa obligatoriedad del IVA al 10%. Como sabemos de las dificultades, hemos buscado una solución", ha apuntado.

El portavoz del PP en el Senado ha tachado de "cacicada antidemocrática" la decisión del Ejecutivo y de Llop al haber decidido "anular unilateralmente una votación", impidiendo que el "sector" de la peluquería "pueda salir adelante".

En este sentido, Maroto ha dejado claro que su formación va a "pelear" por esta medida "no solo por las peluquerías y los salones de belleza", sino en "defensa de la democracia". "¿Quién se ha creído que es la presidenta del Senado para anular una votación?", ha zanjado.

INCREMENTO DE MÁS DE 140 MILLONES

Según el texto de la proposición de ley, al que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' defienden que este planteamiento no supondría un coste económico para el vigente ejercicio presupuestario, puesto que la modificación tendría efectos en el próximo ejercicio incrementando la recaudación por IVA "por un menor cierre de empresas y de desempleo".

En este punto, los de Pablo Casado argumentan en su texto que los datos del sector estiman, ante esta medida, un incremento de más de 140 millones de euros.

De hecho, han sobreimpresionado el reflejo contable que supondría esta medida comparando la época precovid del 2019 con el IVA al 21%, la poscovid con el mismo IVA y el supuesto caso de la época poscovid con el IVA reducido al 10%.

Según estos datos, el balance neto con esta medida ascendería a 159.725.525 euros, por los 14.217.019 euros en la época poscovid con el IVA al 21%.