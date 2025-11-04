PP, PSOE y Vox tumban en el Senado la idea de Junts de transferir la gestión de los Paradores ubicados en Cataluña

Archivo - Planca en la que se lee 'Senado' en la fachada exterior del edificio del Senado en Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP, PSOE y Vox se han sumado este martes en la Comisión de Industria y Turismo del Senado para rechazar una iniciativa de Junts que urgía al Gobierno central a transferir a la Generalitat de Cataluña la titularidad de los Paradores Nacionales ubicados en esta comunidad autónoma.

La moción de Junts ha contado con el único apoyo de ERC, Geroa Bai y PNV, mientras que la mayoría que conforman PP, PSOE y Vox han tumbado esta iniciativa que perseguía que el Gobierno catalán gestionara los Paradores que están en territorio de Cataluña.

Del mismo modo, Junts también exigía su gestión como establecimientos turísticos propios de Cataluña, aunque la iniciativa ha sido rechazada.

En el texto de la moción, al que ha tenido acceso Europa Press, Junts se amparaba en el Estatuto de Autonomía de Cataluña para sostener que la Generalitat podría asumir competencialmente la transferencia de titularidad y la gestión de la oferta de Paradores Nacionales, ya que la norma institucional básica catalana recoge que la Generalitat "es competente para la gestión de la red de establecimientos turísticos" de su titularidad.

"El traspaso de la titularidad de los Paradores Nacionales situados en Catalunya a la Generalitat supone una oportunidad para potenciar la promoción turística del territorio y mejorar la experiencia del visitante. Con ello, se conseguiría tener una oferta turística más arraigada al territorio, mejorar su conjunto y así incrementar la capacidad de atracción turística en Catalunya, favoreciendo a uno de los sectores más damnificados por la pandemia", argumentaba Junts.