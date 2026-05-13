PP, PSOE, Vox y UPN tumban en el Senado la propuesta de ERC para subir el SMI en Cataluña hasta los 1.460 euros

Archivo - La senadora de ERC, Sara Bailac, en una imagen de archivo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La mayoría que conforman PP, Vox, PSOE y UPN en el Senado ha rechazado una iniciativa de ERC que, entre otras medidas, pedía subir el SMI en Cataluña hasta los 1.460 euros mensuales o reforzar los mecanismos de control de rentas inmobiliarias en zonas tensionadas.

La moción de ERC, una iniciativa no vinculante, solo ha contado con el apoyo de los propios republicanos y EH Bildu, mientras que Junts y PNV se han abstenido.

Lo que planteaban era que la región catalana tuviera un salario mínimo "propio" con el objetivo de que alcance el 60% del salario medio catalán, alrededor de los 1.460 euros, en línea con las recomendaciones de la Carta Social Europea.

"Una generación entera de jóvenes no se puede emancipar y esto nos señala otra vez una evidencia: con 1.221 euros de salario mínimo estatal no se puede vivir en este territorio, donde todo es más caro", ha defendido la portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac.

Sin embargo, PP, Vox, el PSOE y UPN han tumbado este texto. "El Partido Popular defiende otra cosa. Defendemos poner Cataluña en marcha. La prosperidad no se decreta desde un boletín oficial, se construye creando riqueza", ha apostillado el senador 'popular' Juan Bautista Milián y ha criticado que "los catalanes no pueden seguir siendo las cobayas en el laboratorio del populismo de izquierdas".

Junts, que había planteado seis enmiendas y ninguna de ellas ha prosperado, ha decidido finalmente abstenerse. El portavoz de los de Puigdemont en el Senado, Eduard Pujol, ha reiterado que Cataluña es una región donde la gente "sufre y lo pasa mal", pero ha subrayado que para paliarlo hay otras medidas a tomar como la eliminación del impuesto de sucesiones.

"No al traspaso de Renfe a Renfe, si al concierto económico, si a eliminar el impuesto de sucesiones. Ya vale con hacer la rosca a un Gobierno de Cataluña que hoy por hoy es un auténtico desastre", ha sostenido Pujol.

El grupo socialista, por su parte, ha defendido que "la moción propone tres grandes temas" que el Gobierno de Sánchez "ha abordado con valentía, con comprensión y lo que es más importante, con acuerdos. Y lo ha hecho de manera decidida y de manera también valiente".

TAMBIÉN DECAEN LAS MEDIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA

La moción también trataba de asegurar la aplicación de índices de contención de precios a los alquileres de temporada y de habitaciones, así como reforzar los mecanismos de control de rentas inmobiliarias en zonas tensionadas. En este sentido, desde ERC propusieron movilizar vivienda vacía para provocar su salida al mercado e incrementar el parque público y social de vivienda.

ERC exigía igualmente con esta moción ejecutar "de forma inmediata y efectiva" el traspaso gratuito a la Generalitat de los activos residenciales de la SAREB y SEPES situados en Cataluña para destinarlos prioritariamente al alquiler asequible y a políticas sociales.

"Es imprescindible adoptar medidas urgentes para regular un mercado que ha convertido el derecho a la vivienda en un activo financiero al servicio de la especulación", ha asegurado Sara Bailac.

SISTEMA FISCAL "MÁS JUSTO Y REDISTRIBUTIVO"

Por otro lado, la formación instaba al Gobierno a avanzar hacia un sistema fiscal "más justo y redistributivo, que alivie la carga fiscal sobre las rentas más bajas y refuerce la tributación efectiva de grandes patrimonios, rentas del capital y beneficios extraordinarios".

La iniciativa también solicita impulsar un nuevo modelo de financiación para Catalunya y publicar anualmente las balanzas fiscales y los datos de inversión estatal territorializada, incorporando mecanismos automáticos de compensación cuando la inversión ejecutada quede por debajo de la presupuestada.