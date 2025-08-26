El PP recomienda al Gobierno "copiar" el plan anti incendios de Feijóo si quiere "acertar"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ofrece declaraciones a los medios tras la reunión de la Diputación Permanente, en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha aconsejado este martes a su homólogo socialista, Patxi López, "que se lea" el plan antincendios de los 'populares' antes de criticarlo y ha recomendado al Gobierno que "copie" sus ideas si quiere "acertar".

Muñoz ha respondido así al portavoz del PSOE, que previamente había criticado las medidas contra los incendios del PP, que incluyen una monitorización de pirómanos con pulseras electrónicas, de "ocurrencias". "Pulseras deberían haber tenido algunos para saber dónde estaban" durante los fuegos, ha dicho López.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Muñoz ha lanzado que "probablemente" López "ni se haya leído" el plan, habida cuenta de las críticas proferidas, pero ha agregado que esa forma de proceder es "la habitual" en el portavoz parlamentario.

QUE SE ACLAREN

A renglón seguido, ha aconsejado al Gobierno que "copie" las ideas presentadas el lunes por el presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo. "De hecho, sólo aciertan cuando nos copian", ha agregado, antes de lamentar que "es duro criticar al que hace propuestas".

"El Gobierno nos ataca igual por hacer propuestas que por no hacerlas. Yo creo que por lo menos hay que mostrar respeto. Si he hecho un plan, al menos léetelo y estudiátelo antes de salir a criticarlo", ha añadido Muñoz, pidiendo al Gobierno y al PSOE que "se aclaren" porque no es "creíble" que ataquen al PP "todo" lo que hace.