El PP recuerda a Sánchez que quien busca la foto con el prófugo Puigdemont es él, no Feijóo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha restado importancia a las críticas del PSOE por la coincidencia del PP y de Junts en votaciones del Parlamento y ha subrayado que quien busca "la foto con el prófugo" Carles Puigdemont no es el el líder del PP, sino el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

"Es Pedro Sánchez el que está muy preocupado, muy necesitado de esa foto para lograr que esta legislatura se pueda añadir un poco más --ha señalado en rueda de prensa--. Quien pactó su investidura en Suiza a cambio del borrado de delitos de Puigdemont fue Pedro Sánchez, no Alberto Núñez Feijóo. Y quien acepta fotografiarse con un prófugo, como si fueran presidentes de dos naciones equiparables, es también Pedro Sánchez. Allá cada cual".

Según ha explicado, el PP va a seguir defendiendo su "hoja de ruta" y su programa electoral, y celebra que sus propuestas salgan adelante en el Congreso y que se sumen otros partidos, como Junts o el PNV.

Pero ha recalcado que eso no implica que el PP haya cambiado su posición respecto a Junts, pues subraya que esas coincidencias de voto no se han alcanzado por "chantajes o cesiones". "La historia está reservando un pedestal para Pedro Sánchez, pero no será en el frontispicio de ningún edificio público, será en los sótanos de la política más baja de la historia de nuestro país", ha remachado.