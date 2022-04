El PP reta al PSOE a explicar a sus votantes que partidos "condenados por sedición" van a acceder a secretos oficiales

Gamarra rechaza que Robles deba dimitir y dice que cuando ERC estuvo en la comisión fue antes del "ataque a la integridad territorial"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha cargado duramente este viernes contra el PSOE por dejar que la portavoz parlamentaria de Bildu y dirigentes de partidos condenados por "sedición" accedan a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Tras asegurar que el PP "denuncia" este paso porque ése no es el camino, ha retado al PSOE a dar explicaciones a sus votantes, que hoy estarán "decepcionados".

Gamarra ha señalado que "se podía haber evitado" la entrada de esos partidos a esa comisión, ya que, según ha explicado, su constitución "no dependía de que estuvieran todos los grupos parlamentarios". "Gobernar es elegir y Sánchez siempre elige a los socios de investidura, aunque esto sea negativo para los españoles y para la fortaleza de nuestras instituciones", ha declarado.

La 'número dos' del Partido Popular ha indicado --en una entrevista en La Sexta que ha recogido Europa Press-- que Sánchez aplica su "manual de resistencia" porque busca "siempre en cualquier acuerdo con sus socios un poco más de oxígeno para llegar a la semana siguiente".

Ante el hecho de que en el pasado ERC también formara parte de la Comisión de Secretos, Gamarra ha recalcado que cuando esos diputados de ese partido fueron elegidos fue "con carácter previo a ese ataque a la integridad territorial" de España, por el que "fueron condenados dirigentes de ese partido político".

"Eso marca una diferencia y una línea que para nosotros es importante porque estamos hablando del Estado", ha asegurado, para subrayar que hay "pruebas fehacientes" e "incluso sentencias que ratifican" los actos que cometieron dirigentes de esos partidos.

Gamarra ha señalado que se trata de una "decisión" que ha tomado el PSOE y que "decepciona enormemente a miles de votantes y afiliados del Partido Socialista". "Es responsable el PSOE y nosotros lo denunciamos porque creemos que ése no es el camino. Sin duda alguna es el PSOE el que tendrá que dar explicaciones, en primer lugar a sus votantes, de por qué ha permitido que un portavoz de Bildu vaya a estar ahí y que también vayan a estar ahí portavoces de partidos que han sido condenados por sedición", ha proclamado.

NO CREE QUE MARGARITA ROBLES TENGA QUE DIMITIR

Al ser preguntada si cree que la ministra de Defensa, Margarita Robles, por el presunto caso del espionaje a independentitas con el sistema Pegasus, Gamarra lo ha rechazado y ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a dar explicaciones por este caso.

"Lo que no se puede comprender es que en vez de una posición del Gobierno, defendiendo las instituciones del Estado, haya una parte del Gobierno atacando a otra parte del Gobierno, buscando desestabilizar nuestro orden constitucional. Eso es lo francamente preocupante", ha enfatizado, en alusión a Podemos.

Gamarra ha criticado el "cambio de reglas del juego" que ha impulsado el Gobierno al rebajar las mayorías necesarias para acceder a esa Comisión de Secretos, un órgano que se podía haber constituido hace tiempo sin la entrada de Bildu y los independentistas catalanes, según ha dicho.

DESVINCULA LA RENOVACIÓN DEL CGPJ DEL DECRETO ANTICRISIS

Al ser preguntada si lo ocurrido en el decreto anticrisis --se convalidó gracias a Bildu y con el rechazo del PP-- puede afectar a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gamarra lo ha desvinculado asegurando que son un partido "serio, responsable y de Estado" que sabe "perfectamente diferenciar unos acuerdos de otros".

"Nuestra voluntad es seguir acordando con el Gobierno todos los aspectos que sean necesarios, pero no renunciamos a seguir hablando de economía porque es la principal preocupación de los españoles", ha manifestado, para añadir que el PP va a seguir insistiendo en que hay "otras políticas posibles".

En este punto, tras asegurar que la política económica de Pedro Sánchez "no funciona" y está "fallando", ha indicado que eso no es óbice para que el PP siga manteniendo "interlocución" con el Gobierno en materia economía porque "no se resigna" y quiere que se apliquen otras recetas.

"Seguimos a disposición del Gobierno para seguir avanzado y sentarnos porque hasta el momento no ha querido sentarse con el PP. Invitamos al Gobierno a abandonar el no es no a todo lo que provenga del PP", ha enfatizado.

DICE QUE EL PP SIGUE A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO

Además, ha asegurado que el Gobierno debería "reflexionar" que con un escenario "tan preocupante para los españoles", que "empieza a recordar demasiado al 2008 con Zapatero", el "aliado económico" del Gobierno sea Bildu y no el Partido Popular, que es el que "ha sacado a España de dos crisis".

Tras las declaraciones del ministro Félix Bolaños criticando el no del PP al decreto anticrisis y asegurando que están "siempre a la contra", Gamarra le ha respondido que lo que quiere su partido es que a los españoles les vaya "mejor, mucho mejor". "Por eso estamos a disposición del Gobierno", ha enfatizado, recordando que Alberto Núñez Feijóo envió un plan económico a Moncloa con propuestas para aliviar la inflación y la situación de las rentas medias y bajas.