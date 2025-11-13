El PP todavía no pone fecha a la comparecencia de Mazón en la comisión del Senado, aunque defiende que ya dio "la cara"

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en el Senado, a 8 de abril de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha recordado este jueves que el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, está incluido en el listado de comparecientes de la comisión de la dana en la Cámara Alta, aunque todavía no ha fijado la fecha para su declaración, pero sí que ha defendido que ya ha dado "la cara" y asumió "su responsabilidad".

En una rueda de prensa desde el Senado, Alicia García se ha pronunciado de esta manera al ser preguntada por si los 'populares' han pensado ya en un día para la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de la dana de la Cámara Alta.

En cualquier caso, la portavoz 'popular' cree que Mazón ha asumido "su responsabilidad al máximo nivel" con su dimisión y ha aprovechado para cargar contra el Gobierno por "no comparecer" ante Les Corts valencianas.

Y sobre la comparecencia del próximo lunes del presidente de la Generalitat en la comisión de la dana del Congreso, Alicia García ha dicho que espera que "fluya" de la misma manera que ocurrió esta semana en su declaración ante Les Corts.