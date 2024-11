El PP urge a Torres aclarar su relación con Aldama y el ministro ironiza: "Me conoce tanto que no sabe ni cómo me llamo"

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido este miércoles al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que explique su vinculación con el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, tras su declaración ante el juez afirmando que le conocía muy bien, sin embargo el ministro ha ironizado: "Me conoce tanto que no sabe ni cómo me llamo".

En concreto, ha sido la diputada del PP Laura Lima quien se ha dirigido al ministro socialista para exigirle que sea "sincero" y explique cuál es su relación con Víctor de Aldama, ya que el presunto conseguidor del 'caso Koldo' afirmó conocerle muy bien y además, según ha recordado la diputada 'popular', el informe de la UCO menciona mensajes suyos con el exasesor Koldo García y con Ignacio Díaz Tapia, también vinculado con Aldama.

"Si jamás ordenó nada, ¿por qué Koldo le mandó un audio para confirmarle que había recibido los 5 millones de euros? ¿Por qué Aldama dice que le debe usted una gordísima?", ha incidido para posteriormente reprocharle que tenga la "jeta" de usar el dinero de Canarias mientras morían miles de personas por la pandemia. "¿Ha valido la pena traicionar a nuestra gente por todas esas cosas? ¿Y por 50.000 euros? Mire, señor Torres, deje de tomarnos por tontos y dimita", ha zanjado.

EL PP SE CREE LOS "INFUNDIOS"

Ante esto, Torres ha negado sus vinculaciones con el empresario Aldama recordando que en su declaración ante el juez, el presunto conseguidor dijo en varias ocasiones su nombre mal. "Me conoce tan tanto que no sabe ni cómo me llamo", ha ironizado tildando de "patética" y "palmaria" la "mentira" de Aldama.

Al hilo de esta cuestión, el ministro ha censurado que en la bancada 'popular' den validez a los "infudios" y "difamaciones" porque, a su juicio, eso hace un "tremendo daño" a la democracia y al PP. "El trabajo que hicimos fue salvar vidas y ustedes lo que hicieron y lo que llevan haciendo desde que soy ministro no es otra cosa que embarrar", ha remarcado.