PP vasco dice "no entender" al PNV y le pregunta qué hace "celebrando el éxito" del BNG, "los socios de EH Bildu"

BILBAO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha asegurado no entender al PNV y ha preguntado a sus dirigentes qué hace la formación jeltzale "celebrando el éxito" del BNG, "los socios de EH Bildu". "¿También se van a alegrar si pasa lo mismo en las elecciones vascas o en las elecciones europeas?", ha cuestionado.

En un vídeo colgado en redes sociales, De Andrés se ha referido a los resultados de las elecciones autonómicas gallegas y al hecho de que el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, haya mostrado su alegría por los "magníficos resultados" del BNG y el "avance del nacionalismo gallego".

Tras destacar el "magnífico resultado" del Partido Popular en las elecciones gallegas, ha advertido también del "pésimo resultado" del Partido Socialista y de Vox.

A su juicio, los gallegos han dado una muestra de "sentido común" mientras que en el PNV, tanto "Imanol Pradales como Andoni Ortúzar celebran el éxito de los socios de Bildu, del BNG, que son socios de Bildu y van a ir juntos en las elecciones europeas".

"Yo a estos del PNV, de verdad que no les entiendo; no me extraña que luego pasen determinadas cosas. ¿También se van a alegrar si pasa lo mismo en las elecciones vascas o en las elecciones europeas? ¿Pero qué hacen en el PNV celebrando el éxito de los socios de Bildu?", ha preguntado.

En este contexto, De Andrés ha reconocido que no entiende "nada", a no ser que le quieran dar "la razón" cuando asegura que se trata de "distintas marcas de un mismo producto y que efectivamente Bildu, Partido Socialista y PNV, al final es lo mismo".