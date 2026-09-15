El PP ve "gravísimo" que se permita que ministros llamen a jueces "lobos solitarios", "como si fueran terroristas"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este martes que es "gravísimo" que se permita que se llame a jueces "lobos solitarios", "como si fueran terroristas" o "yihadistas" cuando, según ha dicho, se dedican a hacer su trabajo.

Así se ha pronunciado un día después de que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, calificara de "salvajada" la suspensión de la llamada 'ley de nietos' por el Tribunal Supremo y hablara de "jueces que son salvapatrias". Es más, dijo que hay "lobos solitarios" que están en "derrocar" al Gobierno de Pedro Sánchez.

En una entrevista en 'Telemadrid', que ha recogido Europa Press, Muñoz ha asegurado que el Ejecutivo "ha entrado en una dinámica en la que todos los jueces que investigan al PSOE o a su entorno son prevaricadores".

La dirigente del PP ha señalado en la Justicia "funciona" y "actúa" porque "quien la ha hecho, la ha pagado". Así, ha recalcado que "ha habido gente de todo tipo y condición que ha acabado condenado si ha cometido actitudes ilícitas".

"Por tanto es gravísimo lo que está haciendo el Gobierno de España, permitir que haya ministros llamando lobos solitarios como si fueran terroristas a jueces única y exclusivamente por hacer su trabajo, vulnerando el principio de legalidad y el derecho constitucional que lo que establece es que son los jueces quien determinan lo que es legal y lo que no es legal", ha enfatizado.

GARANTIZA QUE "ESTO NO VA A PASAR" CON FEIJÓO

Muñoz ha subrayado que "es tan grave" lo que están viendo que por eso "se hace tan necesario" que haya elecciones en España. En este punto, ha pedido a Pedro Sánchez que le dé la voz a los españoles cuanto antes porque esto es "una irresponsabilidad absoluta que está polarizando a toda la sociedad".

Finalmente, ha garantizado que si Alberto Núñez Feijóo llega al Palacio de la Moncloa "esto no va a pasar" y no va a tener ministros "llamando lobos solitarios, como si fueran terroristas o yihadistas, a jueces".