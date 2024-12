El PP ve a Torres como un "ministro rodeado de indicios" y él les reprocha usar las acusaciones de Aldama para difamarle

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (c), durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de octubre de 2024, en Madrid (España). El PP y Vox preguntan sobre el 'caso Kol - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Insiste en que "no hay ningún indicio de delito" en su etapa como presidente de Canarias

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Ester Muñoz, ha definido al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como un "ministro rodeado de indicios" por los casos de corrupción que "apuntan" a su etapa al frente de Canarias, a lo que el expresidente canario ha respondido acusando a los 'populares' de calumniarle y difamarle utilizando las acusaciones del presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la diputada del PP ha sostenido que hay hasta cinco casos de corrupción investigados en los juzgados que "apuntan" a Torres cuando estaba al frente del Ejecutivo canario. "Pedro Sánchez no le nombró ministro, le nombró aforado", ha dicho Ester Muñoz.

La diputada 'popular' ha enumerado los casos investigados, haciendo un repaso por el caso del Tito Berni, la trama de las mascarillas RR7 United, el caso Koldo y Aldama, el de las PCR, así como las últimas acusaciones de Víctor de Aldama en las que habla de una petición de 50.000 euros por contratos, algo que negó Torres en la comisión de investigación del Senado.

Ante esto, el ministro Torres ha respondido también a la invitación de Ester Muñoz a abandonar el Gobierno reprochándole que lo que ha dicho en su intervención "nada tiene que ver" con las funciones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

NINGÚN INDICIO DE DELITO

En cualquier caso, Torres se ha remitido a la comparecencia de la exinterventora general de Canarias Natalia de Luis en la comisión de investigación del Parlamento canario en la que decía, según el ministro, "que no hay ningún indicio de delito en ninguno de los delitos" mientras él fue presidente del archipiélago.

"Lo que hacen aquí es no mostrar ninguna prueba de nada", ha reprendido Torres a la bancada 'popular', cargando contra la "vileza política" por decir que Aldama aseguró que tenía un piso en Atocha para él, "pero no les vale" que el propio Aldama se retractara diciendo que no había ningún piso ni ningún encuentro.

Al respecto, Torres ha criticado que "lo que quiere el PP es que la verdad no estropee ningún titular de difamación y de calumnia": "Porque eso es lo que hacen, difamar y calumniar, señorías".

"EN ESPAÑA NO SE JUDICIALIZA LA POLÍTICA"

En su réplica, la diputada del PP ha asegurado que "en España no se judicializa la política, sino que se judicializan los delitos, aunque sean cometidos por la familia del señor Sánchez, por su Gobierno y por su partido".

"Es indecente que su único camino de salvación sea destruir lo que tanto tiempo nos ha costado construir, la igualdad ante la ley de todos y el Estado de Derecho. No hay ninguna conspiración contra ustedes por ser de izquierdas", ha sentenciado Ester Muñoz.

Por su parte, el ministro Torres ha pedido al PP que se "analize serenamente esta tarde el Pleno de hoy": "Todas sus preguntas han tenido que ver con la corrupción, dicen que somos el gobierno más corrupto de la historia y resulta que tenemos 22 ministros y ministras y un presidente que ninguno de nosotros, ninguno, está siendo investigado por la justicia. Y ustedes han tenido más de una decena de ministros investigados por la justicia y algunos de ellos han terminado en la cárcel".

RIFIRAFE CON VOX

En la sesión de control al Gobierno, Torres también ha tenido que responder a una pregunta del diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro sobre cuál es su objetivo al frente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, reprochándole sus acciones al frente del departamento y sacando también a colación los presuntos casos de corrupción investigados.

El diputado de Vox también ha aprovechado esta pregunta para criticar al Gobierno por su gestión de la DANA que asoló gran parte del Levante español, a la vez que ha reprochado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su ausencia en la misa funeral del pasado lunes.

Ante esto, Torres ha afeado a Gil Lázaro que se "sume a la difamación" que, a su juicio, se había producido con la pregunta de los 'populares': "Se cree a quién verte mentiras sobre nosotros".