PP y Vox esperan lograr hasta 140 senadores gracias al pacto para concurrir al Senado

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i) conversa con el presidente de VOX, Santiago Abascal (c), a su salida de una sesión plenaria en la Cámara Baja, a 17 de septiembre de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debate hoy la pro - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox esperan obtener una horquilla de 125-140 senadores en virtud del acuerdo cerrado este lunes para una candidatura conjunta para el Senado, de los 209 que se escogen en las elecciones del 29 de noviembre, según fuentes conocedoras de la negociación.

El acuerdo, alcanzado para optimizar los votos del bloque de la derecha y frenar el pacto del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales, estipula que Vox renuncia a presentar candidatura propia en seis provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. En estos territorios, el PP incluirá un candidato independiente a propuesta de Vox, de forma que el PP le cederá "la segunda o tercera posición" en su lista.

Además, los de Santiago Abascal presentarán un único candidato en otras catorce provincias: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirá al Senado con normalidad.

De su lado, el PP no se presentará en Guipúzcoa, donde lleva 26 años sin lograr senador, y tampoco lo hará en Gerona y Tarragona, dos circunscripciones en las que los 'populares' no lograron nunca representación en la Cámara Alta.

En la XV Legislatura, el PP contaba con 119 senadores electos en los comicios de 2023 y 23 representantes por designación autonómica. Vox no logró ningún asiento en el Senado en 2023, pero tenía cinco por designación autonómica.

Ahora, según los datos que han manejado las partes en la negociación, PP y Vox esperan una ganancia de entre once y doce senadores en las seis provincias en las que los de Santiago Abascal no se presentan: tres adicionales para el PP en Las Palmas; dos en Valencia; dos en Santa Cruz de Tenerife; otros dos en Cádiz; entre uno y dos en Castellón; y otro más en Baleares. Además, en Tarragona, donde se ha retirado el PP, "existe una alta posibilidad" de que Vox obtenga un representante, según los datos.

Asimismo, en las circunscripciones en las que Vox presenta un solo candidato "se abre la posibilidad" de reforzar al PP, ya sea sumándole nuevos senadores, asegurando otros que estaban en riesgo o impidiendo que pierda ante la izquierda en las provincias más disputadas.

Las fuentes conocedoras estiman que la suma total de senadores nuevos de Vox podría ascender a diez: los seis de las provincias donde el PP los incluye en su lista, más Tarragona, Murcia, Almería y Ceuta.

Con todos estos datos, los de Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo esperan que, de los 209 senadores que se eligen el 29N, la suma de sus asientos se moverá en una horquilla de 125-140 escaños.