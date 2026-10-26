Feijóo asegura que la "reacción rabiosa" de Sánchez a su pacto con Vox confirma que van "en el camino adecuado"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en la Estación Marítima, a 24 de octubre de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que hay una "mayoría de españoles que quiere cambio" y ha subrayado que la "reacción rabiosa" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de la izquierda a su pacto con Vox en el Senado confirma que van "en el camino adecuado".

En concreto, el PP y Vox han cerrado un pacto en el Senado que afecta a 23 circunscripciones con el objetivo de lograr una amplia mayoría que frene la candidatura conjunta que sellaron PSOE, Frente Amplio e izquierdas territoriales en la Cámara Alta el pasado 16 de octubre.

En virtud de ese pacto, Vox no se presentará en seis provincias y el PP no hará en tres. Así, los 'populares' no lo harán en Guipúzcoa, Gerona y Tarragona, donde no han logrado escaños en los últimos 20 años. Por su parte, los de Abascal ha renunciado a presentar candidatura propia en seis provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. Ahí, el PP incluirá en su lista a un candidato independiente a propuesta de Vox, al que cederá la segunda o tercera posición.

Además, los de Santiago Abascal presentarán un único candidato en otras catorce provincias: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirá al Senado con normalidad.

El presidente del Gobierno ha cargado contra ese acuerdo alegando que ambos partidos son lo mismo y tienen "un mismo proyecto político de involución" al presentar "listas únicas" para las elecciones generales del 29 de noviembre. "Dicen lo mismo. Votan lo mismo. Gobiernan juntos. Y ahora presentan listas conjuntas al Senado. PP y Vox. Un mismo proyecto político de involución", ha afirmado en 'X'.

FEIJÓO: "HAY UNA MAYORÍA DE ESPAÑOLES QUE QUIERE CAMBIO"

El líder del PP ha respondido poco después en la misma red social defendiendo ese pacto, ya que, según ha destacado, "hay una mayoría de españoles que quiere cambio" en España, con la vista puesta en las generales de noviembre.

"Y haremos todo lo que esperan de nosotros. Vamos a lograrlo con altura de miras y responsabilidad", ha afirmado Feijóo, para concluir: "La reacción rabiosa de quienes quieren impedirlo demuestra que vamos en el camino adecuado".

TELLADO: "UNA COLABORACIÓN INTELIGENTE" DE PP Y VOX

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado de "muy buena noticia" para España este acuerdo y ha saludado el "entendimiento" para la presentación de listas al Senado desde "la generosidad, la altura de miras y desde el sentido de Estado".

Según ha subrayado, PP y Vox han entendido "desde posiciones generosas" como "maximizar los votos del cambio" en España. "Es una colaboración inteligente y los millones de españoles que quieren cambio se sentirán orgullosos y satisfechos de este punto de encuentro", ha dicho Tellado en rueda de prensa.

"El entendimiento entre los dos partidos tiene el objetivo de proteger la mayoría del centro derecha en el Senado frente a los muros y los movimientos de la izquierda radical para arrebatársela", ha afirmado el 'número dos' de PP. A su entender, con este pacto asumen que la Cámara Alta es "imprescindible para avanzar en el proceso de reconstrucción nacional que necesita" España.