Feijóo y Abascal cierran un pacto en el Senado: Vox no se presenta en seis provincias y el PP no lo hará en tres

El presidente de Vox, Santiago Abascal (d), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), durante la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Vox ha renunciado a presentar candidatura propia para el Senado en seis provincias y presentará un único candidato en otras catorce para frenar el acuerdo del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales, según ha anunciado la formación. Por su parte, los 'populares' han avanzado que no se presentarán en tres circunscripciones en las que no han logrado escaños en los últimos años.

En concreto, Vox no presentará candidatura propia en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares y presentará un único candidato en Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirá al Senado con normalidad.

Vox y el PP han mantenido conversaciones discretas para armar una candidatura conjunta para la Cámara Alta que permita a los 'populares' retener la mayoría absoluta y alcanzar los tres quintos de representación, cifra que faculta para elegir nombres para renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los de Santiago Abascal han destacado que Vox y el PP "son formaciones políticas muy diferentes, con discursos muy distintos", pero "no es ningún secreto" que coinciden "en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Pedro Sánchez de las instituciones".

EL PP NO SE PRESENTA EN GUIPÚZCOA, GIRONA Y TARRAGONA

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado de "buena noticia" este acuerdo y ha saludado el "entendimiento" para la presentación de listas al Senado desde "la generosidad, la altura de miras y desde el sentido de Estado".

"El entendimiento entre los dos partidos tiene el objetivo de proteger la mayoría del centro derecha en el Senado frente a los muros y los movimientos de la izquierda radical para arrebatársela", ha dicho en rueda de prensa.

Tellado ha indicado que con este entendimiento, Partido Popular y Vox asumen que la Cámara Alta es "imprescindible para avanzar en el proceso de reconstrucción nacional que necesita" España. Por ello, ambas formaciones han decidido que Vox no se presentará en seis provincias (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares).

Por su parte, el PP no se presenta en tres provincias: Guipúzcoa, "donde el PP lleva 26 años sin conseguir senador", y Girona y Tarragona, "provincias en las que nunca en la historia democrática" lograron escaño en la Cámara Alta.

MÁS DE UNA SEMANA DE UNA INTENSA Y HERMÉTICA NEGOCIACIÓN

El PP y Vox llevan más de una semana explorado opciones para contrarrestar la candidatura conjunta de coalición para el Senado que han sellado el PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales, que buscan evitar que la fragmentación del bloque posibilite una nueva mayoría absoluta del Grupo Popular. Las negociaciones se han llevado con gran hermetismo.

Tras conocer el pacto de las izquierdas, que registraron su coalición a ultima hora del 16 de octubre, el líder de Vox, Santiago Abascal, tendió la mano a los 'populares' para hacer lo propio, optimizar sus votos y contener el crecimiento del bloque de las izquierdas.

Poco después, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmó que las dos formaciones buscaban un acuerdo alegando que sería "un error facilitar el control" del Senado al "sanchismo" y deslizó la fórmula de la cesión de senadores por designación autonómica. El viernes confirmó contactos con Abascal por este tema y garantizó que si Vox se retira de algunas provincias, el PP correspondería "ese gesto".

Desde el PP y Vox han admitido en los últimos días que uno de los objetivos es hacerse con una mayoría de tres quintos de la Cámara Alta (161 escaños), algo que les permitiría renovar el Tribunal Constitucional (hay cuatro vocales pendientes) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por eso, el control del Senado se ha convertido en una asunto clave en esta campaña electoral.