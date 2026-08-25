PP y Vox exigen a Robles aclarar "quién miente" sobre los avisos de CNI en Ceuta y qué papel tuvo Marruecos en la crisis

Archivo - La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han pedido este martes a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que aclare en el Congreso si es ella o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien dice la verdad sobre la existencia de avisos previos de los servicios de Inteligencia antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta del 30 de julio, y le han reclamado también que concrete el papel de Marruecos en lo ocurrido.

"¿Quién miente, señora Robles? ¿El CNI? ¿El CIFAS? ¿La Policía Nacional? ¿O Marlaska, que dijo que no había recibido ninguna información?. Porque los dos han dicho dos cosas contrarias a la vez", ha preguntado Muñoz, quien ha asegurado que confía más en las Fuerzas Armadas que en Marlaska, quien ha insistido este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que no recibió informe alguno de Inteligencia sobre la avalancha de miles de inmigrantes en Ceuta.

La portavoz del PP ha reclamado además a Robles que explique "quién ha atacado" a España y que ofrezca la versión oficial del Gobierno sobre el papel de Marruecos. "Una parte del Gobierno dice que es Marruecos, al que usted no ha mencionado", ha afirmado.

Muñoz también ha preguntado por qué el Ejecutivo no llamó al embajador de Marruecos después de que su ministro de Justicia haya afirmado en dos ocasiones que Ceuta y Melilla son marroquíes, y ha cuestionado que España haya abierto un conflicto diplomático con Italia pero no con el régimen alhauí.

LA CRISIS "LLEVA AÑOS GESTÁNDOSE"

Muñoz ha defendido también que la crisis de Ceuta no empezó el 30 de julio, sino que "lleva años gestándose", y ha recordado como precedente la entrada ilegal de unas 10.000 personas en 2021, "que ya demostró que la frontera sur podía utilizarse como un instrumento de presión extraordinaria" contra España.

La portavoz 'popular' ha citado la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 y el Informe Anual de Seguridad Nacional, que, según ha expuesto, ya advertían de la necesidad de prestar especial atención a Ceuta y Melilla y del aumento de la presión migratoria sobre ambas ciudades.

También ha reprochado al Gobierno no haber activado la Ley de Seguridad Nacional ni establecido un mando único tras los acontecimientos del 30 y 31 de julio, y ha cuestionado las órdenes y el marco jurídico con el que fueron desplegadas las Fuerzas Armadas en Ceuta. De hecho, ha criticado a Robles no haber concedido a los militares las funciones de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Muñoz ha concluido reclamando al Ejecutivo que dé explicaciones, asuma responsabilidades y convoque elecciones, y ha acusado al Gobierno de haber permitido que "el mundo piense que España es vulnerable".

VOX DICE TENER "CONSTANCIA" DE QUE INTELIGENCIA SÍ SABÍA

Por su parte, el portavoz de Vox en la Comisión de Defensa, Alberto Asarta, ha afirmado que su formación tiene "constancia" de que los servicios de información del Estado "sí sabían lo que iba a ocurrir" y ha preguntado directamente a Robles si puede asegurar que ningún servicio de Inteligencia alertó previamente de la entrada masiva. "80.000 personas no se concentran próximos a la frontera sin que los servicios de Inteligencia de España y Marruecos tengan conocimiento de ello", ha apuntado.

Asarta ha aludido también a la insistencia de Marlaska de que no había informes de Inteligencia sobre Ceuta, algo que "desmiente a Robles". Además, ha asegurado que el Gobierno marroquí ha sido "desleal" y que "todo apunta a su implicación" en lo ocurrido en la ciudad autónoma. "Una buena vecindad no es esto", ha apuntado.

En cuanto a sus propuestas, Vox ha pedido desplegar y reforzar de forma permanente a las Fuerzas Armadas para prevenir nuevos episodios que considera de "guerra híbrida" mediante la utilización de la inmigración masiva contra España.

Asarta ha apuntado que, si volviera a producirse una situación como la del pasado 30 y 31 de julio, el Gobierno debería tener "la voluntad política de emplear todos los recursos que el Estado pone legítimamente a su disposición", incluidas las Fuerzas Armadas, de forma proporcional, conforme al Derecho Internacional y durante el tiempo necesario para restablecer la normalidad, garantizar la seguridad de las fronteras y proteger la integridad territorial de España.

UPN ACUSA AL GOBIERNO DE "SUMISIÓN" ANTE MARRUECOS

Por otro lado, el portavoz del Grupo Mixto, Alberto Catalán, ha reclamado también a Robles que aclare "quién miente" sobre la existencia de informes previos a la entrada masiva en Ceuta y ha advertido de que, si su versión es contradictoria con la de Marlaska, "alguien tendrá que asumir sus responsabilidades". También le ha preguntado si considera que Pedro Sánchez "ha estado a la altura de las circunstancias" y si ha actuado "en la forma y en el tiempo adecuado" ante una crisis de esta gravedad.

Catalán ha acusado también al Gobierno de mantener una posición "arrodillada y sumisa" ante Marruecos y ha sostenido que Rabat ha utilizado a sus ciudadanos y ha vuelto a poner en cuestión Ceuta y Melilla. Asimismo, ha pedido que se aclare si el Ejecutivo impidió en algún momento la presencia del Rey en Ceuta y ha insistido en que la españolidad de Ceuta y Melilla "no se defiende solo con palabras, sino también de manera especial con hechos".