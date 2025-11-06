PP y Vox se unen al aplauso a una víctima de la dana en el tercer día de comparecencias en el Congreso

Antonia García García, comparece ante la Comisión de Investigación de la dana, en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Antonia García, la segunda víctima en comparecer este jueves en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana, ha conseguido que los diputados del PP y Vox le hayan aplaudido tras su testimonio, como ella misma les ha solicitado. Es la primera vez tras tres días de comparecencias que todos los comisionados aplauden a una de las representantes de las víctimas que han pasado por la comisión.

García, que perdió a su marido y su hija cuando intentaban salvar sus coches de la riada, ha reclamado expresamente el aplauso de los presentes para poder irse, según ha dicho, con el "calor" de todos. "Sólo así entenderé que mi dolor ha valido la pena", ha añadido.

La compareciente ha dedicado buena parte de su desgarrador testimonio a poner en valor las bondades de sus dos familiares y a detallar sus últimas horas, un testimonio que ha roto a muchos de los comisionados, a los que García ha exigido que se dediquen "en cuerpo y alma" y que aúnen esfuerzos para que una catástrofe así no vuelva a repetirse y para que logren "la verdad, la justicia, la reparación y la memoria" que merecen los fallecidos.

Tras escuchar a los portavoces de los grupos, García se ha dirigido concretamente a los representantes del PP y de Vox para pedirles que le aplaudieran si "de verdad" habían sentido sus palabras y querían sumar esfuerzos en pro de la verdad y la justicia.

"Me encantaría que, desde aquí, todos ustedes me aplaudieran y me fuera con el calor de todos ustedes, no ya por mi, sino por los familiares de los fallecidos --ha reclamado--. Sólo así entenderé que mi presencia y mi dolor han valido la pena".

El PP y Vox, que habían recibido críticas de otros grupos por no sumarse a los aplausos con los que se habían cerrado las comparecencias anteriores, han sí han atendido la solicitud expresa de esta víctima, que, hasta el momento, ha sido la única en conseguir este gesto unánime.