El PP vuelve a pedir explicaciones a Sánchez por labor de su mujer y le acusa de usar medios del Estado para protegerse

Sémper dice que Sánchez quiere impulsar una "ley de censura" y un "apagón informativo" ante los casos de corrupción que "le acorralan"



MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha vuelto a exigir explicaciones este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por las actividades profesionales de su esposa, Begoña Gómez, y le ha acusado de usar medios del Estado para protegerse como, a su juicio, se demostró en la citación de su mujer ante el juez el pasado 5 de julio.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha señalado que el pasado viernes Begoña Gómez acudió a un juzgado a declarar "como imputada por corrupción y tráfico de influencias rodeada de un escudo policial descomunal para evitar" la "foto de la vergüenza".

"El próximo día 19 volverá a suceder lo mismo y, mientras tanto, el señor Sánchez sigue sin dar una sola explicación", ha denunciado, para acusar a Sánchez de "poner todos los medios del Estado para protegerse a sí mismo".

Tras asegurar que su mujer "no hubiera incurrido en estos presuntos delitos de corrupción si no hubiera sido por la condición de presidente del Gobierno de su marido", ha insistido en que "el que tiene que comparecer ante todos los españoles es Pedro Sánchez para dar explicaciones". "Esa es la comparecencia más relevante que nosotros esperamos desde el punto de vista político en los próximos días", ha resaltado.

CRITICA LA ACTUACIÓN DEL TC CON LOS ERE Por otra parte, el portavoz del PP ha criticado que el Tribunal Constitucional esté "haciendo desaparecer a cuentagotas los efectos del mayor escándalo de corrupción de la historia europea", el caso de los ERE en Andalucía.

Y una vez más, ha pedido que se inhiban en este caso tres magistrados del TC: el exfiscal general el Estado Cándido Conde Pumpido, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez.

"Todo lo que estamos viendo es la antítesis de la regeneración de la que habla pero que no practica el señor Sánchez. Y entendemos que Pedro Sánchez no está dispuesto a irse, ni siquiera a convocar elecciones y dejar que sean los españoles los que decidan el futuro de nuestro país. Y no está dispuesto porque necesita estar en el Gobierno para defender a su entorno político y personal de la Justicia", ha enfatizado.

PRETENDE UN "APAGÓN INFORMATIVO"

Y ahí ha enmarcado también la "ley de censura" que, según Sémper, pretende impulsar Sánchez dentro de su llamado plan de regeneración democrática. "Nos tememos será una norma para restringir la libertad informativa bajo la exclusiva motivación personal de protegerse a sí mismo y a los suyos. Pedro Sánchez pretende un apagón informativo de los casos de corrupción que le acorralan y le interpelan", ha aseverado.

Dicho esto, ha subrayado que en España "no caben ni censuras ni señalamientos" a los medios de comunicación "por más que Pedro Sánchez quiera una prensa a su medida, una justicia a su medida y un aparato del Estado a su medida, con todas las instituciones para que le aplaudan todo lo que haga", ha afirmado.

Por eso, Sémper ha subrayado que "no es casualidad que el señor Sánchez esté anunciando medidas contra los medios de comunicación en plena investigación judicial contra miembros de su entorno". "El mayor problema con el que cuentan los españoles es el actual Gobierno, y el mayor problema que tiene este Gobierno es el propio Gobierno", ha manifestado.