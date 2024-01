Pradales dice que no piensa en "calculadoras postelectorales" y ya llegará el momento de "hablar de pactos y modelos"

Cree que Euskadi cuenta con "muchos incentivos" pero puede seguir "mejorando" con nuevas medidas en la próxima "adecuación" fiscal



BILBAO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PNV a lehendakari y diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Bizkaia, Imanol Pradales, ha asegurado que, aunque respeta "las estrategias políticas" de otras formaciones, él no está "ahora mismo pensando en calculadoras postelectorales". Por ello, ha insistido en que "ya llegará" el momento de "hablar de pactos o no pactos y de modelos o no modelos, porque obviamente para poder acordar tienen que existir puntos en común en los que se pueda cimentar un acuerdo".

En una entrevista concedida Onda Cero, recogida por Europa Press, Pradales ha afirmado que su objetivo de la candidatura que liderará es plantear "una renovación del proyecto de país", pero "poniendo en valor la trayectoria" de la que proceden porque, si en Euskadi se han alcanzado las actuales cuotas de bienestar y calidad de vida, es porque el PNV, con los "errores" que haya podido cometer, ha "acertado".

"Queremos ir hacia una nueva Euskadi del bienestar, fiable y global", ha manifestado el candidato a lehendakari del PNV, que ha asegurado tener "mucho respeto" por la decisión que adopte el lehendakari, Iñigo Urkullu, sobre la convocatoria de los comicios vascos ya que ha confiado en que la adoptará "pensando en lo mejor para este país".

Mientras tanto, ha añadido, "toca estar en posición de escucha, de aprendizaje" para conformar "una propuesta ilusionante". En esta línea, ha insistido en que "no es el momento de hablar ni de elecciones ni de pactos postelectorales".

De este modo, ha planteado que "ya llegará el día de las elecciones" y, en función del "resultado que se dé", ya se "hablará de pactos o no pactos, de modelos o no modelos, porque obviamente para poder acordar tienen que existir puntos en común en los que se pueda cimentar un acuerdo".

"Eso ya llegará, no estamos en ese escenario", ha reiterado Imanol Pradales, que, preguntado por la propuesta de EH Bildu de acuerdos en los que gobierne la lista más votada, ha dicho respetar "las estrategias políticas que tenga cada uno", si bien ha precisado que él no está "ahora mismo pensando en calculadoras postelectorales", sino "única y exclusivamente en poderle ofrecer a la sociedad vasca una propuesta que les motive, que les ilusione, que responda a los problemas que hoy ya tiene, retos que tenemos que afrontar".

Del mismo modo, ha dicho no tener "ninguna intención" de pronunciarse sobre la advertencia del secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, sobre "la amenaza" de un posible gobierno de PNV y EH Bildu como proyectos independentistas. "Estoy a otras cosas", ha insistido Imanol Pradales.

En todo caso, ha reiterado que él es "sin duda" independentista pero en el PNV son "absolutamente conscientes de la sociedad en la que vivimos, de los tiempos políticos y de que hay que ser pragmáticos en esta cuestión" e ir avanzando "paso a paso y de la mano de la sociedad vasca". "No podemos hacer algo que la propia sociedad no comparta", remarcado.

REFORMA FISCAL

Por otro lado, el candidato del PNV ha considerado que en Euskadi hay "muy buenos incentivos establecidos para la generación de riqueza en este país" ya que cuenta con una fiscalidad que "apoya la inversión productiva, la generación de empleo de calidad, la transición ecológica, la innovación incentivos".

Según ha apuntado, "incentivos tenemos muchos", aunque "se puede seguir mejorando" como ha confiado se va a hacer en el marco del debate sobre la "adecuación fiscal" tras la evaluación de las reformas de 2014 y 2018, presentada a finales de 2023, y que evidencia que "han respondido a los retos". Así, ha apuntado, ahora se analizará si "si hay algunas otras medidas que se pueden incorporar".