El PRC acude a Fomento para concretar ya plazos de infraestructuras, clave para su voto en la investidura

Publicado 18/12/2019 13:46:34 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PRC, José María Mazón, acudirá este miércoles al Ministerio de Fomento con la intención de que el secretario general de infraestructuras, Julián López Milla, le concrete ya los plazos para la construcción de las infraestructuras que su partido acordó con el PSOE el pasado verano y que, según ha recalcado, son claves para que puedan apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

Así lo ha anunciado el propio Mazón tras la reunión que ha mantenido en el Congreso con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, dentro de la ronda abierta para buscar apoyos para Sánchez.

El PRC condiciona su respaldo tanto a que el PSOE no acuerde nada con ERC ajeno a la Constitución como al cumplimiento del pacto que suscribió con los socialistas para dar su 'sí' a la investidura de Sánchez que se vio frustrada en julio.

Una vez que ha obtenido garantías de que el PSOE no permitirá un referéndum en Cataluña, Mazón ha puesto el acento en el cumplimiento de su acuerdo sobre infraestructuras, mostrándose más preocupado que en ocasiones anteriores por el "ritmo" con el que se está aplicando.

El diputado ha reconocido que el Gobierno está en funciones y tiene el margen de maniobra limitado, pero ha incidido en que no se avanzando todo lo posible en algunos aspectos y que, en otros, no se está cumpliendo "literalmente" lo pactado.

Por eso, este miércoles se verá con el secretario general de infraestructuras y el equipo de planificación del ministerio para "comprobar el estado real de cada trámite" y si Fomento y Adif están o no haciendo todo lo que está en su mano para cumplir.

NO ADMITIRÁN MÁS RETRASOS

"Esto va a ser clave, tengo que ver con mis propios ojos cómo van los pasos, cómo están las cosas de verdad", ha indicado Mazón, advirtiendo de que no admitirán más retrasos y avanzado que espera que este jueves o ya la semana que viene puedan anunciar el resultado de su cita en Fomento.

"Si no me explican de una manera razonable, tendremos que empezar a desconfiar de ellos", ha avisado Mazón, quien ha subrayado que el PRC no está en el Congreso "para dar el voto a Sánchez a cualquier precio, sino para defender los intereses de Cantabria". "Nos han ido ninguneando todos los gobiernos, si no se cumple no podrán contar con nosotros", ha enfatizado.

El que fuera consejero de Infraestructuras de Cantabria, ha recordado que hasta ahora Fomento ha ido licitando algunas obras, pero aún siguen pendientes otras muy importantes como los primeros tramos de la línea Palencia-Reinosa.