Preguntas sobre Ayuso y Abascal y petición de cuentas a Puente por socavones, primeras iniciativas de Ábalos en el Mixto

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El que fuera ministro de Fomento y actual diputado del Grupo Mixto en el Congreso, José Luis Ábalos, lleva tres iniciativas parlamentarias registradas en el Congreso desde que salió del Grupo Socialista tras el estallido del 'caso Koldo' y en ellas se interesa por cuestiones relativas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de Vox, Santiago Abascal, y pide cuentas al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, por el estado de las carreteras.

Se trata de tres preguntas al Gobierno para respuesta escrita, pues dada su condición de exdiputado procedente de otro grupo parlamentario tiene funciones muy limitadas y el resto de integrantes del Grupo Mixto no permiten le tratan en igualdad de condiciones. La pasada legislatura Pablo Cambronero, que había abandonado Ciudadanos, se quejaba de que no le dejaban intervenir ni presentar proposiciones no de ley o iniciativas legislativas.

En una de ellas, el que fuera secretario de Organización de Pedro Sánchez y jefe de Koldo García Izaguirre en el Ministerio de Fomento se dirige al Ejecutivo para pedir información sobre el uso de medios militares para el acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid.

LOS HONORES MILITARES A AYUSO

"El pasado 2 de mayo vimos cómo se incorporó a las celebraciones de la Comunidad de Madrid una parada militar y por primera vez la exhibición de la 'Patrulla Águila del Ejército y del Espacio' con el uso de cazas para dibujar la bandera de España en el cielo y el salto de un paracaidista hasta el kilómetro cero de la capital madrileña", recuerda el escrito, recogido por Europa Press.

A raíz de esto, Ábalos pide conocer qué disposición de efectivos y honores están a merced de los presidentes autonómicos, y cuál ha sido el papel del ministerio de Defensa durante la celebración de dicho acto. También exige saber los costes del despliegue de tropa y por qué la banda del Ejército de Tierra interpretó un chotis para rendir honores cuando el real decreto del Reglamento de Honores Militares se remite a una marcha militar.

En otra de las preguntas registradas, el exministro socialista se dirige al Ejecutivo por la denuncia presentada por un camionero de 38 años ante los Mossos d'Esquadra contra los escoltas del líder de Vox, Santiago Abascal, por haber por haberle golpeado en una estación de servicio en El Bruc (Barcelona).

Este incidente se conoció el pasado mes de abril y el hombre, aseguró haber sido golpeado repetidamente por haber criticado a Abascal, lo que llevó a la policía catalana a abrir una investigación. Desde Vox, ya desmintieron la supuesta agresión.

¿QUÉ PASA EN LA A4?

Finalmente, la última de las preguntas registradas por Ábalos está dirigida al que fuese su ministerio, el de Transportes y se enfoca en el estado de conservación de la autovía a A4 después de que el pasado 22 de abril, un grupo de motoristas denunciase el deterioro de dicha autovía señalando que existían socavones de 15 centímetros de profundidad.

En su pregunta a Óscar Puente el exministro señala que la denuncia se dio a conocer en un programa de televisión de la Cuatro, la misma cadena en la que Ábalos colabora semanalmente.

Hasta su llegada al Grupo Mixto a finales del pasado febrero, Ábalos formaba parte del Grupo Socialista y llegó a participar en el debate parlamentario sobre la amnistía y los pactos con independentistas.

EN EL PSOE INTERVINO EN UN DEBATE Y DEFENDIÓ LA AMNISTÍA

En aquella ocasión, Ábalos defendió la Ley de Amnistía asegurando que algunos estaban en política por "empatía" hacia los demás y que la "reconciliación se logra a través de un proceso político y social dentro del cual las partes que estaban enfrentadas se reconocen mutuamente como actores válidos". Y además, cargó contra el PP por "señalar a los jueces y fiscales que no eran de su gusto".

Estando en el PSOE participó en otra iniciativa, una pregunta escrita con otros diputados socialistas preguntando al Gobierno por los retrasos en el cobro de la entrega a cuenta de la participación en los tributos del Estado correspondiente al mes de enero de 2024 en algunos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.