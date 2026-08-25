La presidenta de la FEMP cede a Vivas su puesto en el Comité Europeo de las Regiones para informar de la crisis de Ceuta

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, en una visita a Ceuta, junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

CEUTA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo, ha anunciado este martes que cederá al presidente de Ceuta, Juan Vivas, su puesto como miembro titular en el Comité Europeo de las Regiones (CdR), una decisión que permitirá a Ceuta y Melilla contar con representación directa en este órgano consultivo de la Unión Europea (UE) en un momento marcado por la crisis migratoria.

En este sentido, García Pelayo ha trasladado personalmente a Vivas esta decisión durante una comparecencia conjunta en el Palacio de la Asamblea de la ciudad autónoma, donde ambos han destacado la importancia de que Ceuta y Melilla puedan hacer llegar directamente su voz a las instituciones europeas.

La presidenta de la FEMP ha explicado que el relevo se formalizará durante la próxima Junta de Gobierno de la federación, que precisamente se celebrará en Ceuta, y ha defendido la necesidad de que la ciudad autónoma esté presente en los foros europeos donde se debaten asuntos que afectan directamente a su realidad fronteriza.

Por su parte, Vivas ha agradecido lo que ha definido como un "gesto de generosidad, de actitud patriótica y de sentido de Estado" por parte de García Pelayo y de la organización que representa a los más de 8.000 municipios españoles.

El presidente ceutí ha subrayado que esta presencia permitirá defender en Europa las singularidades de Ceuta y Melilla y reclamar para ambas ciudades un tratamiento específico similar al que ya reciben las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.

Vivas ha aprovechado además para insistir en la necesidad de que Bruselas asuma un mayor protagonismo en la defensa de la frontera sur europea y adapte la normativa comunitaria en materia de asilo a la realidad de las ciudades autónomas.

"Evidentemente, se está demostrando que hay quien utiliza la presión migratoria como un instrumento con fines políticos. España y Europa tienen que desactivar un instrumento que se emplea sin importar el sufrimiento de las personas", ha manifestado.

CEUTA, EN "BANCARROTA"

Durante la comparecencia, el presidente ceutí también ha advertido de las consecuencias económicas que la actual situación migratoria está teniendo para las arcas municipales de la ciudad autónoma.

"Si esta situación se prolonga, esta institución va a caer en la bancarrota", ha alertado Vivas, quien ha señalado que el número de migrantes irregulares presentes actualmente en la ciudad representa aproximadamente el 15 por ciento de la población total de Ceuta.

Según ha explicado, la atención a estas personas y, especialmente, a los menores extranjeros no acompañados está generando una presión económica sin precedentes sobre la administración local.

En este sentido, García Pelayo ha cifrado en 13 millones de euros mensuales el coste que asume la ciudad autónoma para atender a los menores que permanecen en Ceuta, una cantidad que, a su juicio, pone de manifiesto la insuficiencia de los 25 millones de euros comprometidos por el Gobierno central.

"Si la situación no se resuelve, Ceuta va a tener una partida que les va a cubrir escasamente dos meses. Hay que poner soluciones encima de la mesa de manera rápida y eficiente", ha afirmado.

En este sentido, la incorporación de Vivas al CdR permitirá trasladar estas reivindicaciones directamente a las instituciones comunitarias en un momento en el que Ceuta busca apoyos para afrontar una de las mayores crisis migratorias de su historia reciente.