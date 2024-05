Presidente Diputación de Badajoz señala que "no ha llegado" ninguna denuncia contra el hermano de Pedro Sánchez

GRANADILLA (CÁCERES), 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha aseverado que la supuesta denuncia de la organización Manos Limpias con él mismo y el hermano de Pedro Sánchez "no ha llegado a la Diputación", sino que únicamente la conoce a través de los medios de comunicación.

"Esto demuestra que este pseudosindicato no tiene nada de limpio, y menos las manos", ha resaltado Gallardo a preguntas de los periodistas este miércoles en Granadilla sobre una supuesta denuncia que Manos Limpias habría presentado contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez por un presunto delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación y fraude, así como contra el propio Gallardo.

A juicio de Gallardo, esta denuncia supone "una parafernalia más de un grupo ultraderechista que sabemos cuáles son las intenciones, que los conocemos, pero que lo que no conocemos son quienes están detrás con este interés", algo de lo que ha considerado que "se descubrirá".

En cualquier caso, Miguel Ángel Gallardo ha resaltado que la Diputación de Badajoz y él mismo "siempre" ha tenido "una firme confianza en la justicia", tras lo que ha advertido que "nosotros no somos de poner la otra mejilla".

Por ese motivo, el presidente de la Diputación de Badajoz ha resaltado que "si se conoce y se reconoce, porque se va a reconocer que es una denuncia falsa, y tenemos posibilidad de iniciar luego acciones legales, las iniciaremos", tras lo que ha considerado que ahora "lo que hay que tener es calma, saber que todo esto forma parte de una estrategia" por parte de la ultraderecha.

Una estrategia que, según ha apuntado Gallardo, "coincide con el primer año del peor gobierno que ha tenido Extremadura, que no ha hecho absolutamente nada", por lo que ha resaltado que "esa feliz coincidencia hace pensar que lo que tienen es un miedo terrible a la alternativa que se está creando en Extremadura, desde el PSOE".

Y es que "está claro que no es normal que hace unos meses no decían nada y ahora resulta que hacen oposición a la oposición", ha señalado Gallardo, quien ha asegurado que saben "quién está detrás de la denuncia", pero lo que no saben es "qué intereses hay detrás de esa denuncia, aunque los intuimos", ha dicho el también dirigente socialista.

En ese sentido, Miguel Ángel Gallardo ha considerado que "hay que reconocer la presunción de inocencia de todas y cada una de las personas, se llamen como se llamen", tras lo que ha lamentado que "en este país hay pseudosindicatos que lo que hacen es ensuciar la imagen pública con objetivos concretos", ha dicho.

Ha recordado "la trayectoria de quien está al frente de 'manos sucias'", que a su juicio "lo que pretende, en definitiva, es crear una maraña de mentiras que impliquen fundamentalmente crear espectáculos circenses",

El objetivo de esta supuesta denuncia es "ir no tanto contra, en este caso, el señor Sánchez de nombre David, sino el señor Sánchez de nombre Pedro", ha reafirmado Gallardo, quien ha reafirmado que "es muy triste que las familias se metan en este tipo de cuestiones".

Finalmente, ha reafirmado que la Diputación de Badajoz siempre ha trabajado "con luz y taquígrafo", por lo que no les "preocupa quién está al frente de esta denuncia, porque los conocemos", sino "los intereses que esconden, y si tienen que ver con Extremadura, me preocupan aún más, porque ponen en clara evidencia las incapacidades para gobernar y sí para ensuciar", y "esto no es lo que yo quiero para Extremadura", ha concluido.